Росія цього року витратить рекордну суму на війну, – Bloomberg

Очікується, що до кінця року видатки на оборону сягнуть майже 199 мільярдів доларів.

Військові витрати Російської Федерації цього року, ймовірно, сягнуть рекордного рівня. Цьому передувало збільшення передбачених бюджетом видатків майже на 60 мільярдів доларів, повідомляє Bloomberg з посилання на власні джерела.

Володимир Путін ухвалив рішення щодо збільшення витрат наприкінці минулого року. Це сталося після того, як він дійшов висновку, що переговори зі США на Алясці не призведуть до прийнятної угоди про припинення бойових дій.

Очікується, що до кінця 2026 року видатки на оборону сягнуть майже 17 трильйонів рублів (199 мільярдів доларів). Це приблизно на 40% більше, ніж передбачалося початковим планом, оголошеним урядом РФ наприкінці 2025 року. Нинішня динаміка різко контрастує із ситуацією річної давності, коли Москва планувала стримати зростання військових видатків, намагаючись скоротити дефіцит бюджету та відновити резерви, виснажені під час війни.

Відео дня

У січні Кремль дійшов висновку, що досягнення угоди з Україною є недосяжним, а зусилля під проводом США не дали прориву. Після цього уряд РФ почав прискорювати авансові виплати підприємствам оборонної промисловості та нарощувати інші пов’язані з війною видатки.

В результаті прогнозований дефіцит бюджету на 2026 рік зріс до понад 7 трильйонів рублів (понад 81,9 мільярда доларів) порівняно з початково запланованими 3,8 трильйона рублів (близько 44,5 мільярда доларів). Додаткові видатки у 2026 році уряд фінансував за рахунок збільшення внутрішніх запозичень і продажу золота.

Згідно з бюджетними планами, військові видатки РФ у 2027 році становитимуть 17,1 трильйона рублів (близько 200 млрд дол.). У 2028 році вони скоротяться до 16,6 трильйона рублів (близько 194 млрд дол.), а у 2029 році становитимуть 16,3 трильйона рублів (близько 190 млрд дол.).

"Уряд нарешті закладає в бюджет сценарій тривалої війни в Україні, але водночас все ще недооцінює її вартість. Утримувати номінальні витрати на оборону на незмінному рівні буде складно, оскільки війна на виснаження затягується, а витрати на військове виробництво зростають", – говорить економіст з питань Центральної та Східної Європи та Росії Катерина Власова.

За її словами, наступного року витрати на війну знову перевищать запланований рівень, хоча перевищення буде меншим, ніж цього року. Це дозволить утримати дефіцит бюджету на рівні близько 3% ВВП.

Як Росія фінансує війну проти України – останні новини

Bloomberg писав, що наступного року Росія планує збільшити військові витрати на 40% порівняно із запланованими видатками на 2026 рік. Це майже на 380% більше, ніж Кремль передбачав витратити на оборону у довоєнному бюджеті.

Як зазначає аналітик Німецького інституту міжнародних та безпекових справ у Берліні Яніс Клюге, значну частину оборонного бюджету РФ хоче спрямувати на виробництво озброєнь. За майже п’ять років повномасштабної війни російські запаси озброєнь суттєво скоротилися. Через це країні доводиться фактично заново нарощувати виробництво значної частини боєприпасів та іншого озброєння.

Повідомлялося також, що Росія планує зберігати підвищений рівень військових витрат щонайменше протягом трьох років. Через це уряд змушений шукати додаткові джерела доходів – від надприбутків гірничодобувних компаній до коштів, отриманих від продажу конфіскованих активів.

Вас також можуть зацікавити новини: