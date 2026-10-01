Кремль закладає в бюджет РФ рекордні військові витрати на найближчі три роки

Війна проти України продовжує кардинально змінювати фінансовий стан країни-агресорки.

Росія планує зберегти збільшені військові витрати щонайменше на три роки, що змушує уряд шукати джерела доходів у всьому – від надприбутків у гірничодобувній галузі до надходжень від продажу конфіскованих активів, пише Bloomberg.

Згідно з проєктом бюджету, поданим урядом РФ до парламенту в четвер, військові видатки у 2027 році встановлено на рівні близько 17 трильйонів рублів (205 млрд доларів) – це на понад чверть більше, ніж попередній показник. Вони лише незначно зменшаться до 16,6 трильйона рублів (200 млрд доларів) у 2028 році.

Фінансування цього навантаження змусить уряд активніше залучати кошти майже з усіх інших секторів економіки – через підвищення податків, зборів та інших джерел доходів, оскільки навантаження від війни в поєднанні зі зниженням доходів від енергетики звужує маневреність. Очікується, що дефіцит бюджету становитиме близько 2% валового внутрішнього продукту.

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Гірничодобувна промисловість та сектор виробництва добрив належать до галузей, на які ляже найбільший новий фінансовий тягар: уряд планує вилучати до 30% надприбутків, якщо середня світова ціна на певні види сировини (у перерахунку на рублі) перевищить базовий рівень 2025 року щонайменше на 10%.

Для золотодобувних компаній передбачено податок на надприбуток у розмірі 20%. Уряд розраховує, що новий збір із гірничо-металургійного сектору приноситиме до бюджету близько 200 мільярдів рублів (2,4 млрд доларів) щороку.

Ширші заходи з наповнення бюджету в найближчі роки включатимуть нові податки на дивіденди, зміни в системі оподаткування прибутку, збільшення надходжень з інших джерел, а також кошти від продажу конфіскованих активів. Видання нагадало, що з 2022 року відбулася зміна власників активів вартістю в десятки мільярдів доларів, що належали російським олігархам та міжнародним компаніям.

Частину витрат також візьмуть на себе домогосподарства: тарифи на комунальні послуги зростатимуть швидше, ніж прогнозувалося раніше. Загальний показник зростання становитиме в середньому 11% у 2027 році.

Структура бюджету також наочно демонструє, що війна залишається пріоритетом фінансування, тоді як видатки на інші сфери – такі як освіта, культура, соціальна політика та охорона здоров’я – залишаються загалом на незмінному рівні або скорочуються.

Конфіскація активів в Росії – останні новини

Нагадаємо, що нещодавно російський диктатор Володимир Путін підписав указ про передачу під тимчасове управління активів низки великих іноземних компаній, які працюють у Росії. Серед них місцеві підрозділи швейцарського гіганта Nestle AG, французької мережі супермаркетів Auchan та німецького оптового оператора Metro AG.

Також Путін підписав указ, за яким прибуткове російське дочірнє підприємство американського концерну AptarGroup, який виготовляє упаковку та системи дозування для ліків, косметики й товарів щоденного вжитку, перейшло під тимчасове управління компанії, яку очолює Якуб Закрієв - племінник глави Чечні Рамзана Кадирова.

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