Найбільш затребуваною стала посада бармена.

У березні 2023 року в Україні на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі.

Як повідомляє РБК, йдеться про 7220 нових вакансій. Найбільш затребуваною стала посада бармена (1370 пропозицій).

Друге місце за кількістю вакансій займає сфера обслуговування.

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Також більше роботи пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей та робочі спеціальності.

Як заявила HR-експерт Тетяна Пашкіна, потрібні менеджери з продажу, продавці-консультанти, працівники логістичної сфери, бухгалтери, водії, кур'єри.

Разом з тим на виробництвах так само не вистачає швачок, слюсарів й т. ін.

Ринок праці під час війни

У березні на Work.ua розмістили 75 575 вакансій - на 14% більше, ніж у лютому (66 245). Частка відновлення до довоєнного рівня 2022 року становить майже 75%, а якщо порівняти з показниками 2021 року - 91%.

Станом на березень 2023 року, найвища конкуренція спостерігалася в Київській, Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Найнижча - у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Серед найвищих зарплат, які пропонують фахівцям (не ІТ) на не керівних посадах, виділяли 52,5 тис.грн медіабайєру, 40 тис. грн водієві-міжнароднику, 32,5 тис. грн бізнес-аналітику, 30 тис. грн арматурнику, рихтовщику, ріелтору.

Найнижчі зарплати пропонували прибиральникам (8 тис.грн), посудомийникам (9 тис. грн) і санітарам (9 тис. грн), у яких в березні відбулося зростання (+500 грн до лютого).

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