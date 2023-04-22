У березні 2023 року в Україні на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі.
Як повідомляє РБК, йдеться про 7220 нових вакансій. Найбільш затребуваною стала посада бармена (1370 пропозицій).
Друге місце за кількістю вакансій займає сфера обслуговування.
Також більше роботи пропонують у будівництві та архітектурі, сфері краси, шукають людей та робочі спеціальності.
Як заявила HR-експерт Тетяна Пашкіна, потрібні менеджери з продажу, продавці-консультанти, працівники логістичної сфери, бухгалтери, водії, кур'єри.
Разом з тим на виробництвах так само не вистачає швачок, слюсарів й т. ін.
Ринок праці під час війни
У березні на Work.ua розмістили 75 575 вакансій - на 14% більше, ніж у лютому (66 245). Частка відновлення до довоєнного рівня 2022 року становить майже 75%, а якщо порівняти з показниками 2021 року - 91%.
Станом на березень 2023 року, найвища конкуренція спостерігалася в Київській, Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Найнижча - у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.
Серед найвищих зарплат, які пропонують фахівцям (не ІТ) на не керівних посадах, виділяли 52,5 тис.грн медіабайєру, 40 тис. грн водієві-міжнароднику, 32,5 тис. грн бізнес-аналітику, 30 тис. грн арматурнику, рихтовщику, ріелтору.
Найнижчі зарплати пропонували прибиральникам (8 тис.грн), посудомийникам (9 тис. грн) і санітарам (9 тис. грн), у яких в березні відбулося зростання (+500 грн до лютого).