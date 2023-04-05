З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія "Готельно-ресторанний бізнес, туризм".

У березні ринок праці в Україні продовжує демонструвати позитивну динаміку зростання: кількість розміщених вакансій зросла на 14% порівняно з лютим - до 75,6 тис.вакансій.

Про це свідчать дані переданого УНІАН дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua.

"У березні на Work.ua розмістили 75 575 вакансій - на 14% більше, ніж у лютому (66 245). Частка відновлення до довоєнного рівня 2022 року становить майже 75%, а якщо порівняти з показниками 2021 року - 91%", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що з приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" - 7 220 вакансій (+29% до лютого). Найбільш затребувана посада в цій категорії - бармен, 1 370 пропозицій роботи (+40%). Найбільшу динаміку показали вакансії кухаря для роботи на мангалі - 95 пропозицій (+94%).

"На противагу вакансіям, кількість яких щомісяця зростає, конкуренція претендентів за роботу продовжує знижуватися - мінус 13% до лютого. До речі, у березні 2023 року конкуренція в чотири рази нижча, ніж була на початку повномасштабного вторгнення РФ у березні 2022 року", - повідомили аналітики Work.ua.

Найвища конкуренція спостерігається в Київській, Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Найнижча - у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Серед найвищих зарплат, які пропонують фахівцям (не ІТ) на некерованих посадах, виділяють 52,5 тис.грн медіабайєру, 40 тис. грн водієві-міжнароднику, 32,5 тис. грн бізнес-аналітику, 30 тис. грн арматурнику, рихтувальнику, ріелтору.

Найнижчі зарплати пропонують прибиральникам (8 тис.грн), посудомийникам (9 тис. грн) і санітарам (9 тис. грн), у яких в березні відбулося зростання (+500 грн до лютого).

"Разом з роботодавцями активізувалися і здобувачі. У березні на ринок праці вийшло на 7% більше кандидатів, ніж у лютому. Серед них найбільше фахівців за посадами: продавець-консультант, менеджер з продажу, водій, офіс-менеджер, бухгалтер, бармен, офіціант, менеджер по роботі з клієнтами, касир", - йдеться в дослідженні.

Ринок праці під час війни

У липні 2022 року на українському ринку праці традиційно затребуваними були фахівці сфери рітейл (продавці, касири, адміністратори торгових залів) і менеджери з продажу. Значно збільшилася кількість вакансій для студентів і фахівців, які тільки починають свій кар'єрний шлях.

У серпні 2022 року Київ був лідером за темпами відновлення ринку праці. Лідером серед розміщених вакансій стала сфера продажів.

Станом на 12 серпня 2022 року кількість пропозицій роботи для претендентів, які тільки починають кар'єрний шлях або шукають роботу в новій для себе професії, на ринку праці збільшувалося відчутними темпами. Повідомлялося, що українські роботодавці все частіше готові брати на роботу кандидатів без досвіду.

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