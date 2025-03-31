Наскільки це ефективний вихід з ситуації для водоканалу Богдан Кицак прогнозувати не береться.

Практика водоканалу Рівного з часткового обмеження водопостачання через фінансову скруту надалі буде поширюватись по інших містах України, прогнозує нардеп Богдан Кицак. Про це він сказав в етері Вечір.LIVE.

"Прецеденти, які зараз з’являються в Рівному, Франківську - вони далі будуть поширюватися по всій Україні. Тому що рівень заборгованості, якщо ми сумуємо по всій Україні, він на десятки мільярдів. Потрібно виходити з цієї ситуації. Чи ефективний саме такий вихід із ситуації - побачимо", - прокоментував нардеп.

На його думку, почнеться хвиля "всенародного невдоволення".

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"Треба знаходити якесь ефективне рішення", - резюмував він.

Обмеження водопостачання у Рівному

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Рівнеоблводоканал" повідомив, що змушений обмежити подачу води споживачам Рівного через скрутне фінансове становище підприємства. Зокрема у квітні водоканал готується до подачі води із пониженим тиском в окремі години. А це означатиме, що в кранах багатьох споживачів підприємства у певні години не буде напору, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути.

У повідомленні зазначалось, що на підприємстві розуміють, що такий крок досить непопулярний і створить незручності для споживачів, проте іншого виходу, з огляду на ситуацію, що склалася, не бачать. Як пояснюють у водоканалі, ситуація склалася через невідповідність тарифів на воду реальній економічній ситуації.

У водоканалі кажуть, що економічно обґрунтований тариф складає 57 грн за куб, при цьому споживачі наразі платять лише 32 грн. Попри те, що населення майже повністю розраховується за спожиті послуги, через застарілий тариф "Рівнеоблводоканал" накопичило 70 мільйонів гривень боргу перед постачальниками електроенергії та ще 45 мільйонів - перед "Рівнеазотом" за очистку стоків.

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