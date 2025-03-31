В певні години вдень і вночі багатьом містянам доведеться сидіти без води.

У Рівному місцевий водоканал змушений обмежити подачу води споживачам через скрутне фінансове становище підприємства. Відповідну заяву поширила прес-служба "Рівнеоблводоканал".

Так, з квітня підприємство подаватиме воду споживачами із пониженим тиском в окремі години вдень, коли вартість електроенергії найвища, і вночі. Внаслідок цього багато споживачів матимуть слабкий напір води в крані в такі години, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути, попередили у водоканалі.

На підприємстві кажуть, що змушені піти на цей непопулярний крок, бо іншого варіанту просто не бачать.

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"Ми відтягували цей крок, як могли, проте далі так тривати не може. До погодинної подачі води із пониженим тиском нас змушує скрутна фінансова ситуація, яка склалася на підприємстві через невідповідність наших тарифів реальній економічній ситуації. І мова зараз не про прибутки, а про те, щоб водоканал просто вижив", – заявив в.о. директора "Рівнеоблводоканалу" Андрій Грухаль.

За його словами, "економічно обґрунтований" тариф сьогодні мав би складати 57,07 грн. за кубічний метр поданої і відведеної води. Однак для населення сьогодні діє тариф 2021 року, який на підприємстві вважають "дуже далеким від реалій" – 32,6 грн. за кубометр.

У "Рівнеоблводоканал" кажуть, що постійно подають до регуляторних органів розрахунки щодо економічно обгрунтованих тарифів, але через рекомендацію Уряду не піднімати вартість комуналки, доки зберігається воєнний стан, тарифи для населення залишаються незмінними.

Попри те, що населення майже повністю розраховується за спожиті послуги, через застарілий тариф "Рівнеоблводоканал" накопичило 70 гривень мільйонів боргу перед постачальниками електроенергії та ще 45 мільйонів – перед "Рівнеазотом" за очистку стоків.

Ринок комунальних послуг під час війни

Як писав УНІАН, на час дії воєнного стану в Україні уряд запровадив низку заходів для підтримки населення та забезпечення стабільності на ринку комунальних послуг.​

Зокрема, було введено мораторій на підвищення тарифів на газ, його розподіл, теплопостачання та гарячу воду на період воєнного стану та шість місяців після його завершення. Це рішення спрямоване на недопущення зростання фінансового навантаження на громадян у складний час. ​

Водночас, попри дію мораторію, вартість деяких комунальних послуг зросла. Наприклад, у липні 2023 року порівняно з липнем 2022 року середня вартість комунальних послуг збільшилася на 14,7%, причому найбільше подорожчала електроенергія — на 69,7%. ​

На початку війни уряд також заборонив нарахування та стягнення штрафів і пені за несвоєчасну або неповну оплату комунальних послуг населенням. Однак це не звільняло споживачів від обов'язку сплачувати за отримані послуги. ​

Згодом уряд переглянув це рішення через те, що населення масово припинило оплачувати комуналку. Тож злісних боржників почали знову відключати від послуг.

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