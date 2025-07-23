Федоров зазначив, що йдеться про пріоритетне завдання від президента України.

Україна готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які українські підприємства зможуть виготовити до кінця року. Про це йдеться у повідомленні першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"‎Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії"‎, - написав на своїй сторінці державний діяч.

Він додав, що вчора одразу трьом українським дронам-перехоплювачам видали державні контракти. Таким чином, загалом на сьогодні існує вже чотири контракти на більш ніж 3 мільярди гривень.

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Федоров зазначив, що йдеться про пріоритетне завдання від президента України.

У свою чергу, новий міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що на цьому тижні відбулися перемовини з великими держбанками щодо кредитування виробників дронів під державні гарантії.

"Міноборони веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. Досягнуто перших домовленостей", - написав він.

Дрони-перехоплювачі - довідка УНІАН

Дроном-перехоплювачем називають безпілотний літальний апарат, який повинен знищувати повітряні цілі. Зазвичай в ролі таких перехоплювачів виступають FPV-дрони - як квадрокоптери, так і апарати літакового типу.

У порівнянні зі звичайними зенітними ракетами, дрони-перехоплювачі значно дешевші та можуть використовуватися для патрулювання території. В перспективі їх можна буде зробити багаторазовими засобами ураження.

Раніше стало відомо, що українські фахівці випробували високошвидкісний дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit. Наразі такі апарати вже застосовують для знищення російських ударних БпЛА.

Також повідомлялось, що країна вирішила створити нові підрозділи ППО, які планують оснастити дронами-перехоплювачами.

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