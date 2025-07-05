Одна з головних проблем - це кількість, адже на кожен "Шахед" потрібен мінімум один дрон-перехоплювач і один пілот.

Дрони-перехоплювачі швидко стають найважливішою зброєю в епоху сучасної війни, однак у них є критичні недоліки, які не дозволять їм повністю замінити ППО у відбитті атак "Шахедів".

Як пише The Telegraph, з кінця травня Росія вже 6 разів била рекорди за кількістю запущених по Україні БПЛА. При цьому, за словами одного з українських чиновників, кількість запущених Росією дронів скоро сягатиме 1000 на день. Він додав, що звичайні системи протиповітряної оборони занадто дорогі, щоб бути довгостроковим рішенням, при цьому електронні заходи протидії недостатньо ефективні, щоб забезпечити повний захист.

Таким чином, зазначає український чиновник, відповіддю мають бути дрони-перехоплювачі.

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Яким має бути дрон-перехоплювач?

Незалежно від конкретної конструкції, усі дрони-перехоплювачі мають бути швидшими, а отже, ймовірно, дорожчими, ніж об'єкт, який вони намагаються вразити, пише The Telegraph. Відповідно, їхня вага має бути невеликою, щоб максимізувати швидкість і дальність.

Вибухова боєголовка збільшує шкоду, але також додає вагу, тому деякі розробки є просто літаючими таранами, призначеними для збивання цілей з неба. Водночас, якщо потрібен вищий коефіцієнт ураження, ніж один до одного, перехоплювачі мають бути здатні витримувати множинні зіткнення, тому вони мають бути міцними.

Нарешті, потрібно багато безпілотників і багато пілотів, щоб ними керувати, як показала війна в Україні.

"Вам потрібен як мінімум один перехоплювач на кожен "Шахед". Але вам також потрібно, щоб цей об'єм був розподілений по районах, які вони атакують - це, як правило, Київ, Одеса та міста в центрі країни - або по шляхах до них. І тоді вам доведеться враховувати гнучкість, бо росіянам доволі легко змінювати траєкторії польоту", - каже Марсель Пліхта, колишній аналітик розвідки армії США.

Найкращий захист - це власний рій

І навіть якщо ці логістичні проблеми можна подолати, дрони-перехоплювачі мають інші обмеження, і вони не можуть замінити всю ППО.

"Ми вже використовуємо їх, і ми розширюємо їхнє застосування. Але вони не можуть замінити все. Потрібно розуміти, що протиповітряна оборона від дронів - це складна система", - розповів The Telegraph Юрій Ігнат, представник українських ВПС.

За його словами, у таких дронів не дуже великий радіус дії - лише кілька десятків кілометрів:

"Вони працюють тільки локально. І вони не завжди можуть літати, в погану погоду, в тумані тощо".

Саме тому українські літаки МіГ-29 і F-16 залишаються критично важливими для завдань протиповітряної оборони; звичайні системи продовжують використовуватися; а низькотехнологічні кулеметні розрахунки на вантажівках, як і раніше, становлять майже половину всіх перехоплень, зазначає The Telegraph.

Дрони-перехоплювачі - що потрібно знати

Кілька днів тому начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Україна створює нові підрозділи ППО, які будуть оснащені дронами-перехоплювачами.

Як зазначив авіаційний експерт Богдан Долінце, дрони-перехоплювачі не будуть ефективним засобом у боротьбі з крилатими або балістичними ракетами. За його словами, дрони-перехоплювачі будуть ефективні проти повільних цілей, що летять на висоті від 2 до 4 км зі швидкістю до 250 км/год.

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