Уряд планує створити найшвидшу митницю у світі.

Кабінет міністрів прийняв постанову про максимальне спрощення митних процедур в Україні.

Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також він очікує, що Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну.

"Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змін до Митного та Податкового кодексів. За декларативним принципом. Той, хто хоче залишатися на загальній системі, сплачує лише ПДВ, при цьому таке оформлення має займати не більше 15 хвилин. Ті, хто просто хоче вести товар в Україну без будь-якого митного оформлення, - завчасно заповнюйте ВМД-декларацію і проїжджайте. Вантажі їхатимуть через кордон без жодних перешкод", - сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про початкові кроки податкової реформи в Україні. Очільник держави зазначив, що уряд узгодив пакет рішень для підтримки української економіки.

Зеленський додав, що замість ПДВ та податку на прибуток буде ставка 2% від обороту та спрощений облік.

Вас також можуть зацікавити новини: