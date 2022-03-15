Український бізнес перестануть перевіряти, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський розповів про початкові кроки податкової реформи в Україні.

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Кабінет міністрів України узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки. Щоб бізнес працював, щоб люди були з роботою. Там, де безпека це дозволяє. Там, де люди до цього готові", - зазначив глава держави.

Так, йдеться про податкову реформу.

"Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга групи ФОПів, ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто, якщо можете, - сплачуйте. Не можете - нема питань", - пояснив Зеленський.

Друге, додав він, це максимальна дерегуляція бізнесу.

"Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону", - розповів президент.

Він підсумував, що це "лише початкові два кроки нашої податкової реформи".

Нагадаємо, 14 березня Володимир Зеленський говорив, що уряд найближчими днями презентує нову податкову модель, яка діятиме в Україні під час війни та періоду післявоєнної розбудови.

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