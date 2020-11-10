Акції Zoom опустилися до мінімуму з вересня.

Акції сервісу для відеоконференцій Zoom втратили більше 17% в ході торгів 9 листопада на тлі новин про успішне випробування вакцини коронавірусу розробленої BioNTech і Pfizer.

Про це повідомляє Business Insider.

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Акції Zoom були одними з найбільш швидкозростаючих з початку року, оскільки популярність цього сервісу для відеоконференцій критично зросла з масовим переходом компаній на дистанційну роботу. Всього з початку року акції сервісу подорожчали на 650%, проте на торгах в понеділок їх вартість досягла мінімуму з кінця вересня — до $413,12 на закритті.

Повідомлення про успішне випробування вакцини вселило надії на те, що вакцина може покласти край глобальній кризі в галузі охорони здоров'я. Вартість акцій компаній з галузей, які найбільше постраждали від пандемії на початку торгів зросла. Зокрема, почали зростати акції авіакомпаній, готелів і круїзних компаній.

Акції компаній DocuSign, Peloton і Wayfair, які, як і Zoom, виграли від карантину і переходу на роботу з дому навпаки знижувалися.

Що таке Zoom

Zoom - це сервіс, який використовують для підтримки робочих зв'язків, проведення онлайн-зустрічей і навчання в школах і університетах. Заходити в програму можна як з комп'ютера, так і з планшета з телефоном.

Організувати зустріч може будь-хто, хто створив обліковий запис. безкоштовний аккаунт дозволяє проводити відеоконференції тривалістю 40 хвилин, проте на період пандемії коронавірусу сервіс прибрав це обмеження.

До відеоконференції може приєднатися будь-який користувач, що має посилання, або ідентифікатор конференції. Захід можна запланувати заздалегідь, а також зробити повторюване посилання, тобто для постійного уроку в певний час можна зробити одне й те саме посилання для входу.

Zoom і коронавірус

Станом на квітень 2020 року популярність Zoom зросла на тлі пандемії коронавірусу і переходу співробітників компаній по всьому світу на дистанційну роботу. У підсумку вартість акцій сервісу з початку року збільшилася більш ніж у два рази.

Кількість користувачів Zoom у квітні 2020 року зросла на 50%. Кількість щоденних користувачів досягла 300 мільйонів осіб.

Вакцина від коронавірусу

Китай схвалив клінічні випробування на людях вакцини проти коронавірусу, яка була проведена з використанням клітин комах.

Країни Євросоюзу, Великобританія, а також країни-партнери ЄС погодили план вакцинації від COVID-19. Згідно з ним, на першому етапі щеплення мають отримати 40% їх населення. І такі наміри відрізняються від планів, які склали у ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) включила до переліку допущених до клінічних випробувань вакцину від коронавірусу COVID-19, що розробляється в Казахстані. Всього в списку 33 вакцини з 19 країн світу.

Потенційної вакцини проти коронавірусу вистачить на 5-10 років, пише Reuters.

Далеко не всі українці згодні вакцинуватися, щоб захиститися від коронавірусу. Тільки 47% громадян зізналися, що готові зробити відповідне щеплення, після того, як вакцину схвалить Всесвітня організація охорони здоров'я. Ще 42% українців заявили, що не збираються робити щеплення.

Станом на 27 жовтня 2020 року Євросоюз не розраховував, що вакциною від COVID-19 до 2022 року зможуть прищепити всіх громадян.

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Автор: УНІАН