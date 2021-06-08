Компанія Apple представила нову операційну систему iOS 15 для своїх мобільних пристроїв.
Презентація відбулася на щорічній конференції для розробників WWDC 2021, повідомляє The Verge.
Бета-версії нової ОС вже доступні деяким користувачам. Реліз фінальної версії iOS 15 запланований на осінь 2021 року.
Оновлення FaceTime
Повідомляється, що одне з головних оновлень отримав FaceTime. Відтепер користувачі зможуть створювати посилання на дзвінок та запрошувати до відеоконференції інших учасників. Це стосується і користувачів Android або Windows. Вони зможуть увійти в FaceTime у веб-версії сервісу.
Читайте такожApple буде використовувати в iPhone власні модеми 5G - прогнозКрім того, у FaceTime покращено якість звуку. Тепер додаток зможе виробляти фільтрацію голосу мовця від зайвого шуму.
iOS 15: нові функції
iOS 15 зможе групувати повідомлення за категоріями та приховувати всі зайві повідомлення.
З'являться режими «особисте» та «відпочинок», а увімкнення режиму «не турбувати» буде відображатися у iMessage.
Також iOS 15 посилили функцією розпізнавання тексту з фотографій та скріншотів.
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