Бета-версії нової ОС вже доступні деяким користувачам.

Компанія Apple представила нову операційну систему iOS 15 для своїх мобільних пристроїв.

Презентація відбулася на щорічній конференції для розробників WWDC 2021, повідомляє The Verge.

Бета-версії нової ОС вже доступні деяким користувачам. Реліз фінальної версії iOS 15 запланований на осінь 2021 року.

Оновлення FaceTime

Повідомляється, що одне з головних оновлень отримав FaceTime. Відтепер користувачі зможуть створювати посилання на дзвінок та запрошувати до відеоконференції інших учасників. Це стосується і користувачів Android або Windows. Вони зможуть увійти в FaceTime у веб-версії сервісу.

Читайте такожApple буде використовувати в iPhone власні модеми 5G - прогнозКрім того, у FaceTime покращено якість звуку. Тепер додаток зможе виробляти фільтрацію голосу мовця від зайвого шуму.

iOS 15: нові функції

iOS 15 зможе групувати повідомлення за категоріями та приховувати всі зайві повідомлення.

З'являться режими «особисте» та «відпочинок», а увімкнення режиму «не турбувати» буде відображатися у iMessage.

Також iOS 15 посилили функцією розпізнавання тексту з фотографій та скріншотів.

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Автор: Катерина Шварц