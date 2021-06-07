Літня презентація Apple може подарувати нам багато сюрпризів.

З 7 по 11 червня в режимі онлайн проходить захід Apple Worldwide Developers Conference - конференція розробників Apple. Традиційно працівники компанії на літній презентації показують нові продукти та оновлення. У 2021 році нас може очікувати вихід нової операційної системи iOS 15, а також нові планшети і ноутбуки.

Нова iOS 15

З великою ймовірністю цього літа Apple представить нову операційну систему для смартфонів. У цій ОС планується кілька нововведень. У мережі з'явилося кілька припущень про нові функції в iOS 15.

З'явиться можливість налаштувати автоматичні відповіді на деякі повідомлення.

Очікується оновлення додатків "Здоров'я" і iMessage.

Спроститься доступ до налаштувань конфіденційності.

З'являться нові емодзі і віджети екрану.

Для повідомлень планується встановити кілька режимів (сон, робота, водіння і т.д.). Користувач зможе налаштувати отримання повідомлень в зручній формі.

Додадуться нові можливості для людей зі слуховими апаратами.

Найімовірніше, до нової версії будуть оновлені ОС пристроїв, починаючи з версії iPhone 7.

iPadOS 15

Читайте такожХакери Anonymous "оголосили війну" Ілону Маску: як відреагував мільярдер (відео)Нову операційну систему можливо отримають не тільки смартфони, але і Планшети Apple. Очікуються значні візуальні зміни. Дизайн нової системи буде наближений до macOS. Планується значне перероблення зовнішнього вигляду домашнього екрана. На головному екрані можна буде розмістити будь-які віджети. Також очікується оновлення панелі багатозадачності. Користувачам буде простіше працювати відразу з декількома додатками.

macOS 12

Компанія також може оновити операційну систему iMac. Велике оновлення інтерфейсу macOS Big Sur вже було представлено торік. У 2021 році ми навряд чи побачимо серйозні зміни в macOS. Швидше за все, Apple поліпшить оптимізацію ОС і розширить стандартний набір додатків.

Оновлення ОС для Apple Watch

Розумні годинники Apple також можуть отримати нову ОС. Планується оновлення дизайну циферблата. Також користувачів можуть порадувати синхронізацією годинника з додатком "Здоров'я" для iPhone, що дозволить переглядати дані про сон, кроки, пульс тощо на екрані Apple Watch. Крім того, ймовірно з'явиться можливість розміщення різних віджетів на екрані.

Чіпсет M1x або M2

У 2021 році Apple представила нові процесори власного виробництва. Однак їх продуктивності недостатньо для деяких професійних завдань. На літній конференції компанія може приділити більше уваги своїй новинці і представити більш потужний чіпсет.

Нові MacBook Pro

На літній конференції компанія може представити нові версії ноутбуків, кажуть у виданні Bloomberg. Цілком можливо, що Apple представлять версії MacBook Pro з 14-дюймовим і 16-дюймовим екранам, а також з великою кількістю портів Thunderbolt, портом HDMI і слотом для SD-карт. Швидше за все, нові ноутбуки будуть обладнані чіпами M1X або M2 від Apple.

Де і коли дивитися презентацію онлайн

Конференція розпочнеться 7 червня о 20: 00 за київським часом. Компанія транслюватиме заходи на своєму каналі в YouTube. УНІАН також буде стежити за презентацією і повідомляти всі новини в текстовому форматі.

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Автор: Катерина Пулатова