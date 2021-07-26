Нинішні моделі iPhone підтримують швидку зарядку на 20 Вт.

Нові смартфони від Apple iPhone 13, презентація яких очікується у вересні цього року, отримають прискорену до 25 Вт зарядку.

Про це повідомляє видання Mydrivers із посиланням на джерела, близькі до ланцюжків поставок. Відзначається, що нинішні моделі iPhone підтримують швидку зарядку на 20 ватів.

За даними Mydrivers, Apple продовжить практику мінімальної комплектації для нових пристроїв і продаватиме провідні зарядники до нових iPhone 13 окремо. У компанії пояснюють це рішення нібито турботою про навколишнє середовище. При цьому, відзначають журналісти, збільшення потужності зарядки до 25 Ват не сильно вплине на швидкість зарядки пристрою.

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Відзначимо, що максимальна потужність зарядки за допомогою бездротового адаптера MagSafe становить 15 Ват.

Що стосується дизайну нового Айфон 13, він швидше за все успадкує стиль iPhone 12 з прямими кутами корпусу, а блок задніх камер може з вертикального розташування стати діагональним.

Максимальний обсяг пам'яті, за даними журналістів, зросте до 1 ТБ. Нові iPhone оснастять 5-нанометровим чіпом A15 Bionic. На відміну від A14 Bionic, новий чіп буде більш енергоефективним і продуктивним.

Очікується, що частота оновлення екрану в iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max складе 120 Гц, а час їхньої автономної роботи зросте.

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Автор: Олександр Топчій