Виконаний в білому кольорі MagSafe Battery Pack за допомогою магнітів кріпиться до задньої частини смартфонів і заряджає пристрій за допомогою бездротової зарядки.

Компанія Apple показала новий аксесуар для сімейства смартфонів iPhone 12-це зовнішній акумулятор з магнітним кріпленням MagSafe.

Гаджет вже з'явився на офіційному сайті Apple, але поки недоступний для замовлення і доставки.

Виконаний в білому кольорі MagSafe Battery Pack за допомогою магнітів кріпиться до задньої частини смартфонів і заряджає пристрій за допомогою бездротової зарядки. Ємність зовнішньої батареї становить 1460 мА•год - цього достатньо для повної зарядки iPhone 12 mini і часткової зарядки акумуляторів інших моделей iPhone 12. Зовнішня батарея працює зі смартфонами під управлінням операційної системи iOS 14.7 і дозволяє відстежувати відсоток заряду акумулятора, що відображається в віджеті "Батарея" і на екрані блокування iPhone.

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Заряджати батарею в Apple рекомендують за допомогою зовнішнього адаптера живлення USB-C потужністю 20 Вт або вище і кабелю USB C/Lightning. Швидкість зарядки складе близько 5 Вт, а збільшити її можна за рахунок підключення акумулятора до зовнішнього зарядного пристрою потужністю 27 Вт або вище. Крім того, якщо підключити до MagSafe Battery Pack через кабель Lightning мережевий адаптер, то акумулятор перетвориться в зарядну станцію для бездротової зарядки потужністю 15 Вт, передає kommersant.

Apple в Україні: що потрібно знати

Apple - американська технологічна компанія, що спеціалізується на виробництві смартфонів, комп'ютерів і різного роду електронних гаджетів. Є однією з найбільших технологічних компаній світу і однією з найбільш капіталізованих компаній світу.

30 червня 2021 року американська технологічна компанія Apple відкрила офіс в Україні, що дозволить їй безпосередньо ввозити техніку в країну.

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Автор: Ірина Погоріла