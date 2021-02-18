Зокрема, топ-проекти будуть реалізовані за напрямками "Е-нотаріат", "Е-майно", "Е-містобудування", "Е-школа", "Е-соціальний захист", "Е-міграція", "Е-лікарня", "Е-дозвіл" та "Е-доступ".

Міністерство цифрової трансформації назвало топ-проекти цифрової трансформації на найближчі 3 роки за напрямками "Е-нотаріат", "Е-майно", "Е-містобудування", "Е-школа", "Е-соціальний захист", "Е-міграція", "Е-лікарня", "Е-дозвіл" і "Е-доступ".

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Про це повідомила прес-служба Мінцифри у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, напрям "Е-нотаріат" передбачає запровадження електронного робочого місця нотаріуса та електронного архіву нотаріуса.

"Е-майно" - можливість сплати електронного адміністративного збору в додатку "Дія", реєстрацію права на нерухоме майно онлайн, автоматизований обмін даними з Бюро технічної інвентаризації (БТІ).

"Е-містобудування" - запровадження Єдиної електронної системи у сфері будівництва, нового будівельного реєстру, онлайн-послуг на порталі "Дія", е-кабінетів.

"Е-школа" - розвиток Всеукраїнської школи онлайн, де будуть доступні дистанційні курси для учнів 5-11 класів, а вчителі у власних електронних кабінетах зможуть створювати свої курси. Підпроект "Е-підручники" має забезпечити вільний доступ до якісних електронних підручників для школярів.

"Е-соціальний захист" - створення електронної інформаційної системи соціальної сфери та єдиного соціального реєстру, переведення в онлайн наступних послуг: призначення/надання адресної допомоги, пільг, пенсії, соціальних послуг.

"Е-міграція" - зміна місця реєстрації онлайн.

"Е-лікарня" - введення е-Кабінету пацієнта (де будуть доступні власні медичні дані онлайн, а також можливість укладення декларації з сімейним лікарем в електронній формі), а також е-лікарняного. Проект включає підпроекти "Е-ліки"(створення системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів), "Е-інсулін" (електронний рецепт на інсулін), "Е-наркотичні препарати"(для тяжкохворих пацієнтів), "Е-рецепт" (електронні рецепти на всі ліки, які потребують рецепту).

Проект "Е-дозвіл" - можливість оформлення дозволу або Ліцензії в Електронному кабінеті на порталі "Дія".

"Е-доступ" - покриття країни високошвидкісним мобільним і фіксованим Інтернетом.

Що цьому передувало

Міністерство цифрової трансформації планує до 2023 року реалізувати 94 проекти цифрової трансформації, які включають 384 підпроекту.

Президент України Володимир Зеленський підтримав стратегію цифрової трансформації до 2023 року, реалізація якої, на його думку, дозволить Україні увійти до топ-20 цифрових держав світу.

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Автор: Павло Степанець