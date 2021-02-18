Міністерство цифрової трансформації назвало топ-проекти цифрової трансформації на найближчі 3 роки за напрямками "Е-нотаріат", "Е-майно", "Е-містобудування", "Е-школа", "Е-соціальний захист", "Е-міграція", "Е-лікарня", "Е-дозвіл" і "Е-доступ".
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Про це повідомила прес-служба Мінцифри у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, напрям "Е-нотаріат" передбачає запровадження електронного робочого місця нотаріуса та електронного архіву нотаріуса.
"Е-майно" - можливість сплати електронного адміністративного збору в додатку "Дія", реєстрацію права на нерухоме майно онлайн, автоматизований обмін даними з Бюро технічної інвентаризації (БТІ).
"Е-містобудування" - запровадження Єдиної електронної системи у сфері будівництва, нового будівельного реєстру, онлайн-послуг на порталі "Дія", е-кабінетів.
"Е-школа" - розвиток Всеукраїнської школи онлайн, де будуть доступні дистанційні курси для учнів 5-11 класів, а вчителі у власних електронних кабінетах зможуть створювати свої курси. Підпроект "Е-підручники" має забезпечити вільний доступ до якісних електронних підручників для школярів.
"Е-соціальний захист" - створення електронної інформаційної системи соціальної сфери та єдиного соціального реєстру, переведення в онлайн наступних послуг: призначення/надання адресної допомоги, пільг, пенсії, соціальних послуг.
"Е-міграція" - зміна місця реєстрації онлайн.
"Е-лікарня" - введення е-Кабінету пацієнта (де будуть доступні власні медичні дані онлайн, а також можливість укладення декларації з сімейним лікарем в електронній формі), а також е-лікарняного. Проект включає підпроекти "Е-ліки"(створення системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів), "Е-інсулін" (електронний рецепт на інсулін), "Е-наркотичні препарати"(для тяжкохворих пацієнтів), "Е-рецепт" (електронні рецепти на всі ліки, які потребують рецепту).
Проект "Е-дозвіл" - можливість оформлення дозволу або Ліцензії в Електронному кабінеті на порталі "Дія".
"Е-доступ" - покриття країни високошвидкісним мобільним і фіксованим Інтернетом.
Що цьому передувало
- Міністерство цифрової трансформації планує до 2023 року реалізувати 94 проекти цифрової трансформації, які включають 384 підпроекту.
- Президент України Володимир Зеленський підтримав стратегію цифрової трансформації до 2023 року, реалізація якої, на його думку, дозволить Україні увійти до топ-20 цифрових держав світу.
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