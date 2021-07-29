Разом з тим, в компанії попереджають про уповільнення показників вже в третьому кварталі.

Facebook заявив про те, що за підсумками другого кварталу 2021 року його квартальна виручка показала рекордне зростання з 2016 року.

Про це повідомляє CNBC.

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Квартальна виручка зросла на 56% і досягла $29,07 млрд.

Разом з тим, в компанії попереджають про уповільнення показників вже в третьому кварталі.

Акції Facebook подешевшали на 5%.

У компанії відзначили, що середня вартість реклами зросла на 47%, а кількість показуваних оголошень на 6%.

Facebook в Україні:

З січня по липень 2021 року кількість користувачів Facebook скоротилося в усіх обласних центрах України.

Яку аудиторію втратив Facebook:

Київ - 3,17%;

Черкаси - 25,22%;

Дніпропетровська область - 6%.

Автор: Олена Коваленко