З січня 2021 року кількість користувачів Facebook скоротилася в усіх обласних центрах України.
Про це повідомляє plusone social impact з посиланням на дослідження соцмереж.
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Аудиторія Facebook в Україні становить 16 млн активних користувачів.
Facebook Messenger віддають перевагу 10 млн українців.
Разом з тим Instagram користуються 15 млн осіб.
Рекламними інструментами Facebook зараз можна охопити 24 млн українців, на 2 млн більше, ніж півроку тому.
Згідно з результатами досліджень, Facebook втратив аудиторію в усіх обласних центрах України.
Яку аудиторію втратив Facebook:
Київ - 3,17%;
Черкаси - 25,22%;
Дніпропетровська область - 6%.
Instagram нарощує аудиторію:
Київ + 7,1% з початку року;
Львів + 6% з початку року;
невеликі міста - в середньому + 4% з початку року.