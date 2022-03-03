Мільярдер оголосив про початок оновлення програмного забезпечення.

СЕО компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про низку оновлень програмного забезпечення, щоб адаптувати Starlink для України.

Про це він повідомив у Twitter.

"Оновлюємо програмне забезпечення для зниження пікового споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача. Увімкнено мобільний роумінг, тому антена може підтримувати сигнал під час руху транспортного засобу", - повідомив Маск.

Що таке Starlink

Starlink - проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Як повідомляв УНІАН, раніше американський мільярдер Ілон Маск підтримав Україну у боротьбі з російським агресором та відкрив термінали Starlink для нашої країни.

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