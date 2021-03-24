Американський виробник мікросхем Intel вкладе $20 млрд у відкриття двох заводів з виробництва мікросхем в Арізоні.
Про це повідомляє CNBC.
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Також компанія відкриє філію Intel Foundry Services, де буде виробляти мікросхеми для інших компаній. Intel Foundry Services стане окремим бізнес-підрозділом компанії.
В Intel заявили, що інтерес до послуг компанії з виробництва чіпів вже проявляли Amazon, Cisco, Google, IBM і Qualcomm.
Разом з тим в цьому списку немає Apple, яка у своїй останній лінійці ноутбуків замінила чіпи Intel на власні, що спровокувало недавній раунд обговорення технічного майбутнього Intel.
У компанії вважають, що до 2025 року ливарний ринок може коштувати $100 млрд. Також в компанії не погодилися із заявою сенатора від Арізони, що з інвестиції у виробництво чіпів пов'язані з держпідтримкою виробництва напівпровідників.
Патентний спір
3 березня 2021 року стало відомо про те, що Intel оштрафували на $2 мільярди за порушення відразу двох патентів.
Суд постановив, що Intel ненавмисно порушив два патенти, що належать компанії VLSI Technology.
За порушення першого патенту Intel мав виплатити $1,5 млрд, а другого — $675 млн. Обидва патенти стосувалися технологій, які дозволяли підвищити потужність мікрочіпів.
Intel
Intel - американська компанія, розробник і виробник електронних пристроїв і комп'ютерних компонентів. Штаб-квартира розташована в Санта-Кларі (Каліфорнія).
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