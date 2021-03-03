За порушення першого патенту Intel має виплатити $1,5 мільярда, а другого — $675 мільйонів.

Окружний суд Техасу зобов'язав корпорацію Intel виплатити $2,18 млрд за порушення двох патентів, пов'язаних з виробництвом мікрочіпів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Суд постановив, що Intel ненавмисно порушив два патенти, що належать компанії VLSI Technology.

За порушення першого патенту Intel має виплатити $1,5 млрд, а другого — $675 млн. обидва патенти стосуються технологій, які дозволяли підвищити потужність мікрочіпів.

Представники Intel вже заявили, що вважають рішення суду несправедливим, і мають намір оскаржити його.

Intel

Intel - американська компанія, розробник і виробник електронних пристроїв і комп'ютерних компонентів. Штаб-квартира розташована в Санта-Кларі (Каліфорнія).

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Автор: УНІАН