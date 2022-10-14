Відповідні послуги до кінця року коштуватимуть понад 120 мільйонів доларів.

Компанія Ілона Маска SpaceX просить Міністерство оборони США профінансувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, отримані телеканалом документи свідчать, що у вересні компанія SpaceX направила листа до Пентагону з попередженням, що більше не може продовжувати фінансувати послуги Starlink.

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У листі також було зроблено запит до Пентагону перейняти фінансування щодо використання послуг Starlink для українського уряду та армії, що, за твердженнями SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і може коштувати ще близько 400 млн доларів на наступні 12 місяців.

"Ми не в змозі у подальшому жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали невизначений період часу", - написав директор з урядових продажів SpaceX у листі до Пентагону.

Інші документи SpaceX, спрямовані до Пентагону, свідчать про липневий запит Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного до засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска з проханням надати ще майже 8 тис терміналів Starlink.

В окремому супроводжувальному листі від одного з зовнішніх консультантів SpaceX йшлося про те, що компанія "стикається з жахливо складними рішеннями". "Я не думаю, що вони мають фінансову спроможність надавати додаткові термінали або послуги як про це запитував генерал Залужний", - йшлося у листі.

Ці листи з'явились на тлі нещодавніх повідомлень про широкомасштабні перебої в роботі Starlink у той час, коли українські війська намагаються відвоювати території, окуповані Росією на сході і півдні України.

Джерела, обізнані з перебоями, відзначили, що ці проблеми вплинули на усю лінію фронту 30 вересня.

"Це вплинуло на усі зусилля українців прорватись через фронт", - повідомило джерело. Термінали Starlink слугують єдиним засобом для українських підрозділів підтримувати зв'язок на полі бою.

Starlink в Україні: що відомо

Наразі близько 20 тис супутникових одиниць Starlink було передано Україні.

Довідка УНІАН. Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Також стало відомо, що Ілон Маск відхилив запит України на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях.

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