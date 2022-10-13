У Харківську область прибули 150 комплектів Starlink, це дозволить швидко відновити зв’язок в регіоні.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Частина з них призначена для мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Це дозволить швидко відновити зв’язок, поки не відбудується пошкоджена інфраструктура. Люди врешті зможуть почути голоси своїх рідних. Наразі на Харківщині мобільні оператори відновили вже 27 мобільних базових станцій та продовжують відновлювати інші", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Решту комплектів, як зазначили в Мінреінтеграції, отримає місцева влада, щоб налагодити швидке й ефективне відновлення звільнених від окупантів територій.

Міністерство подякувало уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink.

Starlink в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Україна отримала ще 5 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, Starlink передала Польша.

Сьогодні стало відомо, що Ілон Маск відхилив запит України на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях.

Довідка УНІАН. Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Вас також можуть зацікавити новини: