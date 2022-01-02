Якщо ж у зазначений термін абоненти не підписали договір і не прив'язали паспорт до картки, послуги їм надаватися не будуть.

В Україні відновити втрачену SIM-карту можна буде тільки за наявності паспорта.

Це випливає з Закону України "Про електронні комунікації".

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Згідно з документом, українці мають реєструвати SIM-карту телефону за паспортом. Втрачену SIM-карту, е-SIM, налаштування інтернет-роутера й т.ін. можна буде відновити за умови ідентифікації абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних.

Перехідний період, згідно із законом, триватиме до 1 січня 2025 року. Протягом цього періоду абоненти можуть ідентифікувати себе.

Якщо ж у зазначений термін абоненти не підписали договір і не прив'язали паспорт до картки, послуги їм надаватися не будуть.

Зміна оператора без зміни номера:

З 1 травня 2019 року в Україні запрацювала послуга MNP (Mobile Number Portability). Це можливість перейти від одного до іншого оператора, не втрачаючи свій номер.