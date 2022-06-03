Вже відсьогодні месенджер відключають у Луганській області.

Терористична організація "ЛНР" оголосила про блокування месенджера Viber вже відсьогодні доступ до нього обмежать на території окремих районів Луганської області.

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

Бойовики заявили, що це "відповідь на багаторазове почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури".

В ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові нібито вираховують об'єкти, по яких завдають удари, але не пояснили, як саме.

Нагадаємо, що раніше бойовики "ЛДНР" заблокували доступ до Facebook та Instagram. Однак доступ у ці соцмережі доступний за допомогою VPN.

Раніше повідомлялося, що в Instagram запрацює система оповіщення про викрадення дітей AMBER Alerts.

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