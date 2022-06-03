Якщо правоохоронні органи активують пошук дитини, користувачі в зазначеному радіусі отримають сповіщення.

В Instagram запрацює система оповіщення про викрадення дітей AMBER Alerts.

Про це йдеться у блозі соцмережі.

Функція запрацювала 1 червня і стане повністю доступною у 25 країнах найближчими тижнями: в Україні, Аргентині, Австралії, Бельгії, Болгарії, Канаді, Еквадорі, Греції, Гватемалі, Ірландії, Ямайці, Кореї, Литві, Люксембурзі, Малайзії, Мальті, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії, Румунії, Південній Африці, Тайвані, Великобританії, Об'єднаних Арабських Еміратах і США.

"Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли на пошуки приходить більше людей, особливо в перші кілька годин. З цим оновленням, якщо правоохоронні органи активують оповіщення AMBER Alert і ви перебуваєте в зазначеній області пошуку, оповіщення тепер з'явиться у вашій стрічці Instagram", - повідомляє соцмережа.

Сповіщення міститиме важливі відомості про дитину, такі як фотографія, опис, місце викрадення та іншу доступну інформацію. Користувачі зможуть ділитися такими постами для подальшого поширення інформації.

Якщо ви отримали таке сповіщення, значить поблизу йде активний пошук зниклої дитини, зазначає Instagram. Щоб дізнатися, кому показувати ці оповіщення, соцмережа використовує різні дані користувачів, зокрема, місто, зазначене у профілі, IP-адресу і служби визначення місця розташування.

У 2015 році AMBER Alerts уже запустили на Facebook.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії Тверський суд Москви за позовом Генпрокуратури визнав інтернет-компанію Meta екстремістською організацією і заборонив соцмережі Facebook та Instagram, що належать їй, за "екстремістську діяльність".

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