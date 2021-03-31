Акції материнської компанії TikTok - китайської ByteDance - оцінили більш ніж в $250 млрд на вторинному ринку.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Як зазначає видання, така оцінка означає, що ByteDance коштує дорожче американської нафтогазової корпорації Exxon Mobil ($240,29 млрд) і виробника безалкогольних напоїв Coca-Cola ($229,06 млрд).
"ByteDance - одна з небагатьох провідних китайських інтернет-компаній, яка ще не стала публічною, з хорошим зростанням бізнесу, талантами та продуктами. Це те, за чим підуть гарячі гроші", — зазначив керуючий директор дослідницької компанії Blue Lotus Capital Advisors Шон Янг.
Вартість стартапу різко зросла в останні тижні, оскільки інвестори проявляють довіру до бізнесу. Також повідомляється, що засновник компанії Чжан Імін почав вивчати варіанти проведення IPO. Зокрема, тижнем раніше ByteDance найняла на посаду фінансового директора колишнього президента міжнародного підрозділу Xiaomi Чу Шоу Цзи. Саме він готував китайського виробника електроніки до виходу на IPO.
Місяць тому акції компанії торгувалися в приватному порядку з оцінкою приблизно в $200 млрд.
Групові чати в TikTok
Групові чати є частиною плану TikTok по перетворенню платформи в соціальний додаток, в якому користувачі зможуть активно взаємодіяти один з одним.
Функція групових чатів була доступна в китайській версії програми під назвою Douyin з 2019 року.
Нову функцію планувалося ввести ще у 2020 році, проте плани США щодо блокування програми та заборона сервісу в Індії змусили компанію відкласти зміни.
17 березня 2021 року сервіс коротких відео TikTok повідомив про те, що може запустити групові чати в додатку у 2021 році.
Ситуація в TikTok
- 7 вересня 2020 року компанія TikTok виграла суперечку за український домен.
- 28 серпня 2020 року американська торговельна мережа об'єдналася з Microsoft для покупки TikTok.
- 27 серпня 2020 року генеральний директор компанії TikTok Кевін Майєр заявив про те, що йде у відставку на тлі значного політичного тиску на популярну соцмережу з боку Білого дому.
- 8 серпня 2020 року стало відомо, що американська компанія готова купити TikTok у чотирьох країнах.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що індійський TikTok можуть продати за $ 3 мільярди.
- 10 серпня 2020 року в ЦРУ заявили, що мережа TikTok не передавала дані своїх користувачів Китай.
- 2 серпня 2020 року американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку китайської соціальної мережі TikTok.
- 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok. Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначалося, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.
- Американські законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що TikTok обробляє дані користувачів. Зокрема, їх турбували китайські закони, що зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідувальними службами КНР.
- 11 березня 2021 року стало відомо про те, що в Пакистані заблокують доступ до TikTok.
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