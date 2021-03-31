На вторинному ринку материнську компанію TikTok оцінили дорожче, ніж Coca-Cola — в $250 мільярдів.

Акції материнської компанії TikTok - китайської ByteDance - оцінили більш ніж в $250 млрд на вторинному ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як зазначає видання, така оцінка означає, що ByteDance коштує дорожче американської нафтогазової корпорації Exxon Mobil ($240,29 млрд) і виробника безалкогольних напоїв Coca-Cola ($229,06 млрд).

"ByteDance - одна з небагатьох провідних китайських інтернет-компаній, яка ще не стала публічною, з хорошим зростанням бізнесу, талантами та продуктами. Це те, за чим підуть гарячі гроші", — зазначив керуючий директор дослідницької компанії Blue Lotus Capital Advisors Шон Янг.

Вартість стартапу різко зросла в останні тижні, оскільки інвестори проявляють довіру до бізнесу. Також повідомляється, що засновник компанії Чжан Імін почав вивчати варіанти проведення IPO. Зокрема, тижнем раніше ByteDance найняла на посаду фінансового директора колишнього президента міжнародного підрозділу Xiaomi Чу Шоу Цзи. Саме він готував китайського виробника електроніки до виходу на IPO.

Місяць тому акції компанії торгувалися в приватному порядку з оцінкою приблизно в $200 млрд.

Групові чати в TikTok

Групові чати є частиною плану TikTok по перетворенню платформи в соціальний додаток, в якому користувачі зможуть активно взаємодіяти один з одним.

Функція групових чатів була доступна в китайській версії програми під назвою Douyin з 2019 року.

Нову функцію планувалося ввести ще у 2020 році, проте плани США щодо блокування програми та заборона сервісу в Індії змусили компанію відкласти зміни.

17 березня 2021 року сервіс коротких відео TikTok повідомив про те, що може запустити групові чати в додатку у 2021 році.

Ситуація в TikTok

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Автор: Олена Коваленко