Сервіс коротких відео TikTok може запустити групові чати в додатку в 2021 році.
Про це повідомляє Reuters.
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Нова функція зробить сервіс більш прямим конкурентом соцмереж на кшталт Facebook.
Групові чати в TikTok
Групові чати є частиною плану TikTok по перетворенню платформи в соціальний додаток, в якому користувачі зможуть активно взаємодіяти один з одним.
Функція групових чатів була доступна в китайській версії програми під назвою Douyin з 2019 року.
Нову функцію планувалося ввести ще в 2020 році, проте плани США щодо блокування програми і заборона сервісу в Індії змусили компанію відкласти зміни.
Ситуація в TikTok
- 7 вересня 2020 року компанія TikTok виграла суперечка за український домен.
- 28 серпня 2020 року американська торговельна мережа об'єдналася з Microsoft для покупки TikTok.
- 27 серпня 2020 року Генеральний директор компанії TikTok Кевін Майєр заявив про те, що йде у відставку на тлі значного політичного тиску на популярну соцмережу з боку Білого дому.
- 8 серпня 2020 року стало відомо, що американська компанія готова купити TikTok в чотирьох країнах.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що індійський TikTok можуть продати за $ 3 мільярди.
- 10 серпня 2020 року в ЦРУ заявили, що мережа TikTok не передавала дані своїх користувачів Китаю.
- 2 серпня 2020 року американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку китайської соціальної мережі TikTok.
- 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok. Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначалося, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США.
- Американські законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що TikTok обробляє дані користувачів. Зокрема, їх турбували китайські закони, що зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідувальними службами КНР.
- 11 березня 2021 року стало відомо про те, що в Пакистані заблокують доступ до TikTok.
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