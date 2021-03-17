Нова функція зробить сервіс більш прямим конкурентом соцмереж на кшталт Facebook.

Сервіс коротких відео TikTok може запустити групові чати в додатку в 2021 році.

Про це повідомляє Reuters.

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Нова функція зробить сервіс більш прямим конкурентом соцмереж на кшталт Facebook.

Групові чати в TikTok

Групові чати є частиною плану TikTok по перетворенню платформи в соціальний додаток, в якому користувачі зможуть активно взаємодіяти один з одним.

Функція групових чатів була доступна в китайській версії програми під назвою Douyin з 2019 року.

Нову функцію планувалося ввести ще в 2020 році, проте плани США щодо блокування програми і заборона сервісу в Індії змусили компанію відкласти зміни.

Ситуація в TikTok

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Автор: Олена Коваленко