За задумом дизайнерів, додаткова камера має працювати у зв'язці з основною.

Китайський бренд Oppo знайшов потенційно цікавий спосіб виділити свої смартфони на тлі конкурентів. Компанія запатентувала дизайн смартфона з додатковим вічком камери - на бічній грані корпусу.

Як повідомляє Letsgodigital, поданий компанією патент називається "Електронний пристрій і метод управління напрямком захоплення зображення для нього".

За задумом дизайнерів, додаткова камера має працювати в зв'язці з основною і допомагати у зйомці рухомих об'єктів. При цьому, про повноцінний модуль камери мова тут не йде. Бічний об'єктив буде приховувати систему дзеркал, що ведуть до основної камери. Отже, реалізувати рішення на практиці можна без особливих витрат.

Про плани Oppo з практичної реалізації патенту нічого не відомо, подібні телефони компанією не анонсувалися.

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Нагадаємо, 14 вересня Apple в ході онлайн-трансляції представила лінійку смартфонів iPhone, смарт-годинник Apple Watch Series 7 і оновлені планшети iPad.

Зокрема, були представлені iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Автор: Дмитро Захаров