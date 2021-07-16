Хіаомі в минулому кварталі вдалося обійти Apple за обсягом продажів.

На світовому ринку смартфонів у другому кварталі 2021 року відбулася зміна лідерів.

Це випливає зі звіту Canalys.

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Згідно з результатами дослідження, Xiaomi в минулому кварталі вдалося випередити Apple за обсягом продажів і вийти на друге місце.

Перше місце в рейтингу займає Samsung.

Лідери на ринку смартфонів:

Samsung - 19% ринку;

Xiaomi - 17% ринку;

Apple - 14% ринку;

Oppo і Vivo - по 10% ринку.

Apple в Україні: що необхідно знати

Apple - американська технологічна компанія, що спеціалізується на виробництві смартфонів, комп'ютерів і різного роду електронних гаджетів. Є однією з найбільших технологічних компаній світу та однією з найбільш капіталізованих компаній світу.

30 червня 2021 року американська технологічна компанія Apple відкрила офіс в Україні, що дозволить їй безпосередньо ввозити техніку в країну.

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Автор: Олена Коваленко