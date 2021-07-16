На світовому ринку смартфонів у другому кварталі 2021 року відбулася зміна лідерів.
Це випливає зі звіту Canalys.
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Згідно з результатами дослідження, Xiaomi в минулому кварталі вдалося випередити Apple за обсягом продажів і вийти на друге місце.
Перше місце в рейтингу займає Samsung.
Лідери на ринку смартфонів:
- Samsung - 19% ринку;
- Xiaomi - 17% ринку;
- Apple - 14% ринку;
- Oppo і Vivo - по 10% ринку.
Apple в Україні: що необхідно знати
Apple - американська технологічна компанія, що спеціалізується на виробництві смартфонів, комп'ютерів і різного роду електронних гаджетів. Є однією з найбільших технологічних компаній світу та однією з найбільш капіталізованих компаній світу.
30 червня 2021 року американська технологічна компанія Apple відкрила офіс в Україні, що дозволить їй безпосередньо ввозити техніку в країну.
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