Попередні ціни Galaxy S21 для європейського роздробу стартуватимуть від 849 євро.

Смартфони Samsung Galaxy S21 будуть презентовані на онлайн-презентації Samsung Unpacked 14 січня, проте вже зараз відомі ціни, за якими можна буде придбати новинку в Європі.

Про це повідомляє WinFuture.de.

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Як пише видання, попередні ціни Galaxy S21 для європейського роздробу стартуватимуть від 849 євро. Найдорожча модель коштуватиме 1529 євро.

Залежно від регіонів і особливостей оподаткування ціна може трохи відрізнятися.

Попередні ціни на новинку:

Samsung Galaxy S21 128 ГБ — 849 євро

Samsung Galaxy S21 256 ГБ — 899 євро

Samsung Galaxy S21 Plus 128 ГБ — 1049 євро

Samsung Galaxy S21 Plus 256 ГБ — 1099 євро

Samsung Galaxy S21 Ultra 128 ГБ — 1349 євро

Samsung Galaxy S21 Ultra 256 ГБ — 1399 євро

Samsung Galaxy S21 Ultra 512 ГБ —1529 євро

Ціни на моделі S20

Ціни на актуальні моделі S20 в Європі стартували з €999 €1099 і €1299 за Galaxy S20, Galaxy S20 Plus і Galaxy S20 Ultra у версіях з 5G на 128 ГБ відповідно. Тобто, нове покоління виявиться трохи дешевше.

Новинка

9 грудня 2020 року в Мережу потрапили короткі тизер-ролики з офіційних рекламних матеріалів Samsung, що демонструють фінальний дизайн прийдешніх флагманських смартфонів серії Galaxy S21, які представлять вже в наступному місяці.

Онлайн-Захід Samsung Unpacked, де покажуть Samsung Galaxy S21, 21 Plus і 21 Ultra, а також нові TWS-навушники Galaxy buds Pro, як очікується, пройде 14 січня, а їх фактичні продажі почнуться 29 січня. Все що відомо на даний момент про флагманської лінійці смартфонів Galaxy S21 можна дізнатися з нашого попереднього матеріалу.

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Автор: УНІАН