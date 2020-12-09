В основних камерах Galaxy S21 і Galaxy S21+ по три фотомодулі, тоді як блок старшої моделі Galaxy S21 Ultra нараховує цілих п'ять модулів, включаючи перископічний з характерним прямокутним вхідним вікном.

У мережу потрапили короткі тизер-ролики з офіційних рекламних матеріалів Samsung, що демонструють фінальний дизайн прийдешніх флагманських смартфонів серії Galaxy S21, які представлять вже наступного місяця.

Про це повідомляє Android Police з посиланням на інсайдера Макса Вейнбаха.

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Як і очікувалося, буде три моделі: Galaxy S21, Galaxy S21 + і Galaxy S21 Ultra.

Як пише видання, ролики не тільки підтверджують дизайн в цілому, але і дозволяють оцінити деталі, особливо нове оформлення камери — «квадроколо», яке використовується в останніх серіях Galaxy S і Galaxy Note, ось-ось замінить декоративна накладка в лівому верхньому кутку, яка «заходить» на бічну і верхню грані.

Вона явно призначена для того, щоб приховати виступаючі модулі камери.

В основних камерах Galaxy S21 і Galaxy S21 + по три фотомодулі, тоді як блок старшої моделі Galaxy S21 Ultra нараховує цілих п'ять модулів, включаючи перископічний з характерним прямокутним вхідним вікном.

S21 Ultra виділяється зігнутим екраном на тлі плоских дисплеїв S21 і S21 Plus, а приставка «5G», яка явним чином вказує на підтримку відповідної технології, присутня в назвах всіх моделей. Також витік підтверджує новий фіолетовий колір (Phantom Violet).

Для відновлення в пам'яті інших деталей щодо смартфонів Galaxy S21, Galaxy S21+ і Galaxy S21 Ultra необхідно звернутися до більш ранніх джерел, які приписують їм екрани діагоналлю 6,2, 6,7 і 6,8 дюйма відповідно, підтримку частоти 120 Гц, SoC Snapdragon 888 або Exynos 2100 залежно від регіону та акумулятори ємністю 4000, 4800 та 5000 мА·ч. Топова модель Galaxy S21 Ultra, за чутками, отримає самий яскравий екран в історії -1600 ніт, технологію адаптивної синхронізації зображення з можливістю зниження частоти аж до 1 Гц, а також підтримку стилуса S Pen (але без окремого слоти). Разом з тим задня панель базового S21 буде не скляною, а пластиковою.

Передбачається, що камера Galaxy S21 Ultra буде виділятися поліпшеним сенсором роздільною здатністю 108 Мп і двома телеоб'єктивами — з 3-кратним і 10-кратним оптичним зумом відповідно, причому в обох випадках будуть встановлені матриці з більшими пікселями, які зможуть захоплювати більше світла. Разом з тим основна камера і надширококутна камера у всій лінійці будуть використовувати однаковими 12-Мп сенсори.

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Автор: УНІАН