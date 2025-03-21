"Роумінговий безвіз" на порозі: що зміниться для абонентів, і скільки це коштуватиме

Україна наближається до остаточної інтеграції в європейську зону роумінгу, що дозволить користуватися зв'язком та інтернетом у ЄС майже на тих же умовах, що й вдома. УНІАН з’ясував, чого чекати абонентам, та чи зросте від цього вартість тарифів.

Вже у найближчі місяці Україна розраховує долучитися до зони спільного роумінгу з ЄС, який ще називають "роумінгом як вдома" (з англійської: Roam like at home) або "роумінговим безвізом". Таким чином, українські абоненти отримають змогу користуватися "домашніми" тарифами українських мобільних операторів на території 27 країн Європи. Це розповсюджується на дзвінки, SMS і частково - мобільний інтернет. Аналогічні умови будуть застосовуватись і до європейських абонентів, які вирішать відвідати Україну.

Механізм "роумінгу як вдома" був запроваджений у 2017 році для захисту європейських користувачів від непередбачуваних витрат на мобільний зв’язок під час перебування в інших країнах ЄС. Це стало суттєвим покращенням для абонентів, адже раніше, варто було лише перетнути кордон однієї держави у межах Європи, як місцевий мобільний оператор мав право стягнути з туриста драконівські збори.

Із початком повномасштабної війни з РФ Європа у знак солідарності надала тимчасову можливість українським біженцям та подорожувальникам також відчути переваги від користування пільговим тарифами у роумінгу. Зараз же мова йде про остаточне приєднання України до "роумінгу як вдома" – на тих же умовах, що і для усіх європейських операторів.

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У третю річницю повномасштабної війни український уряд провів спільне засідання з Єврокомісією, під час якого значна увага була приділена саме "роумінговому безвізу", як важливому етапу на шляху нашої держави до європейської родини.

"Ми зараз маємо домовленості з сімома українськими операторами й вже вп’яте подовжили ці контракти. Це також означає подальше включення України в "роумінг як вдома". Це один із наших першочергових заходів", - зазначила віцепрезидентка Європейської комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен.

За її словами, наразі аналізується законодавство України щодо роумінгу.

"Ми сподіваємось, що вже до кінця цієї весни цей процес буде завершено. Щойно це станеться, це означатиме, що українці в роумінгу будуть користуватись тими самими послугами, що й європейці. Це важливо для громадян і бізнесу", - додала Вірккунен.

Але що зміниться для українських абонентів у Європі порівняно з поточними умовами, і чи призведе це до чергового здорожчання тарифних планів? УНІАН поспілкувався з експертами та мобільними операторами, аби знайти відповіді на ці питання.

Допомога від європейських операторів

Раніше користування роумінгом у Європі коштувало українським абонентам шалених коштів. Для подорожей у ЄС необхідно було купляти спеціальні тарифні плани, які вартували, у середньому, 150-300 гривень на день та містили лише обмежену кількість трафіку, хвилин та повідомлень.

Україна розпочала свій рух до європейської зони роумінгу у рамках євроінтеграції ще до повномасштабної війни, але російське вторгнення та наплив українських біженців надали цьому процесу прискорення. У квітні 2022 року, аби дещо полегшити життя переселенцям, 22 європейських та 7 українських операторів уклали угоду про тимчасові пільгові умови для наших абонентів – аби вони платили за зв’язок та мобільний інтернет, перебуваючи у ЄС, у межах своїх "домашніх" тарифів.

Це дозволило біженцям в Європі користуватися зв’язком зі збереженням української SIM-карти без переплат.

Мобільний оператор "Київстар" спостерігав майже подвоєння числа користувачів роумінгу у перший рік війни. Загалом же, кількість абонентів компанії у роумінгу протягом всіх трьох років повномасштабної війни склала понад 4 мільйони.

"Абоненти "Київстар" найчастіше користуються послугами роумінгу у країнах Центральної та Східної Європи", - розповідає нам пресслужба компанії.

За даними Vodafone, лише у 2024 році кількість унікальних абонентів оператора у роумінгу склала 3,2 мільйона, а в місяць - це до 1,3 мільйона.

"В топ-країн входять Німеччина, Польща і Чехія. Найбільше абоненти користуються інтернетом в рамках акції "Доступний роумінг у подарунок", що дозволяє залишатись на зв'язку у роумінгу, сплачуючи лише за свій український тариф", - каже УНІАН пресслужба оператора.

У свою чергу, мобільний оператор lifecell відмічає, що в них щомісяця у роумінгу перебуває до одного мільйона абонентів. Найбільше – у Німеччині, Польщі, Франції, Чехії та Нідерландах.

Тимчасове стане постійним

Усі три найбільші українські мобільні оператори розповіли УНІАН, що підтримують остаточну інтеграцію України до європейської зони роумінгу.

"Ще від початку війни багато партнерів підтримали українських операторів. Завдяки цій підтримці ми продовжуємо надавати спеціальні умови роумінгу для наших абонентів. Тобто якщо зараз пропозиції для українських абонентів в роумінгу ЄС забезпечуються добровільною домовленістю між українськими операторами та операторами ЄС, то в майбутньому обов’язок надавати послугу за домашньою ціною буде безумовним", - кажуть в компанії lifecell.

Поточна угода про пільгові тарифи для українців діє до липня 2024 року. А коли Україна приєднається до європейського "роумінгового безвізу", українці матимуть можливість користуватися "домашніми" тарифами у країнах ЄС без щорічних перемовин про подовження угоди.

Втім, у цього рішення є й інша сторона медалі. Зараз українці можуть платити за зв’язок у Європі за "домашнім" тарифом постійно, поки дійсна угода між операторами. Тоді як стандартний європейський "роумінг як вдома" розрахований на туристів і передбачає певні часові обмеження, протягом яких можна користуватися пільговими умовами за межами країни проживання. Тобто, до прикладу, не можна переїхати зі Словаччини у Норвегію і продовжувати весь час платити за словацькими тарифами.

"Це було тимчасове рішення. Тепер, якщо ми входимо в "роумінг як вдома", то там справді є обмеження з приводу часу перебування. Тобто перебування не може бути постійним. І мені здається, що українці, які знаходяться в Європі у статусі біженця, можуть на якомусь етапі відчути дискомфорт з приводу українського номера", - розповідає УНІАН експерт у питаннях комунікацій Олександр Глущенко.

На його думку, це може призвести до того, що українці згодом можуть позбутися свого українського номера та перейти на місцеву SIM-карту.

У операторі lifecell також побоюються такого сценарію, тому пропонують не поспішати із остаточним приєднанням до спільної зони європейського роумінгу – принаймні до кінця воєнного стану. Інакше масовий "відплив" абонентів означатиме відчутні фінансові втрати для компаній зв’язку.

"Оптимальним рішенням для уникнення потенційних негативних наслідків є продовження наявної співпраці операторів на основі Спільної заяви між українськими операторами та операторами ЄС та робота над приєднанням України до європейської зони роумінгу після завершення воєнного стану та зменшення дисбалансу користувачів між Україною та ЄС", - зазначають у пресслужбі оператора lifecell.

Втім, експерт з телекомунікацій Глущенко не виключає, що для українців, які перебувають у Європі зі статусом біженця, можуть залишити певні пільги навіть із остаточним запровадженням "роумінгового безвізу".

"Можливе гібридне рішення, коли частина користувачів ще певний час зможе користуватися пільговими умовами, але рано чи пізно всі номери будуть приведені до загальних вимог "роумінгу як вдома"", - вважає експерт Глущенко.

Наповнення та ціна тарифних планів

Із остаточним приєднанням України до "роумінгового безвізу" абсолютна більшість тарифних планів українських операторів передбачатиме умови "роумінгу як вдома".

"Базово усі тарифні плани мають включати "роумінг як вдома", тобто аналогічні тарифні пакети послуг і вдома, і в роумінгу (окрім безлімітного доступу до інтернету, оскільки в цьому випадку оператор має право обмежити обсяг даних в роумінгу застосувавши визначену формулу розрахунку). Винятками будуть тарифні плани, які взагалі не підтримують послуг роумінгу", - розповідають УНІАН у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Тобто, тарифними планами українських мобільних операторів буде визначена певна кількість "безкоштовних" (тобто включених у вартість тарифів) хвилин та повідомлень, яка буде однаковою як в Україні, так і в інших країнах Європи. Виключення становитиме лише мобільний трафік – навіть якщо вдома у вас безлімітний інтернет (або велика кількість включених у тариф гігабайтів), в інших країнах ЄС, будьте ласкаві, притримуйтеся певних визначених меж, а все що "зверху" - за додаткову плату.

Справа в тому, що у кожній країні ЄС вартість інтернет-трафіку розраховується по-різному: десь оператори надають своїм абонентам безліміти, а десь - у тариф включена лише обмежена кількість гігабайтів. Не можуть абоненти платити за інтернет однаково в умовних Польщі та Люксембурзі чи Швейцарії. Тому у рамках "роумінгу як вдома" європейські оператори балансують, визначаючи, який об’єм трафіку вони можуть надати абонентам у роумінгу в межах діючих тарифів, застосовуючи певні формули. Аналогічний принцип поширюється і на Україну.

"Немає такого, що, якщо у мене в умовній країні Х безліміт на передачу даних, то аналогічний безліміт я можу отримати в країнах Єврозони. В більшості випадків це не так, це вже якісь внутрішні домовленості між мобільними операторами, які надають послуги в роумінг", - пояснює експерт Олександр Глущенко.

На думку експерта, із остаточним приєднанням України до "роумінгового безвізу", наповнення тарифних планів операторів, що вже передбачають пільговий роумінг у ЄС, суттєво не зміниться.

"Кожен абонент в своєму тарифному плані має певні обсяги даних дзвінків і SMS, які він може використовувати за кордоном, що входять в тарифний план. Можливо, їх стане більше, але мені здається, що десь повинен спрацювати захист, і домовленості між українськими і європейськими мобільними операторами будуть носити характер обмежених обсягів з передачі даних і СМС, дзвінків, щоб мобільні картки з України не почали масово продавати в Європі", - вважає Глущенко.

Адже наразі в абсолютних величинах послуги зв’язку в Україні – одні з найдешевших у Європі (бо загальний рівень доходів населення в нашій країні суттєво нижчий за європейський).

Глущенко додає, що абоненти вже частково сплачують за роумінгові послуги у складі своїх тарифів, навіть якщо ними не користуються. Тому приєднання до Roam Like At Home не повинно стати приводом для чергового підвищення цін.

Експерт також відмічає, що передача даних у сучасних умовах стає дедалі дешевшою, тому нові умови роумінгу логічно вписуються в економічну реальність​.

"Собівартість зв’язку активно дешевшає. Передача даних зараз і 20 років назад по собівартості дуже сильно відрізняється. Через 5-10 років вона буде коштувати ще дешевше в перерахунку на одного абонента для оператора", - каже фахівець.

У Vodafone відмічають, що наповнення та вартість тарифів залежатиме від абонентської плати, курсу євро і єдиної регульованої європейським законодавством ставки за інтернет на момент старту "роумінгу як вдома".

У свою чергу, в компанії lifecell додають, що через війну та значну міграцію українців за кордон на сьогодні спостерігається значний дисбаланс між користувачами українських операторів, які перебувають в ЄС, та користувачами операторів ЄС в Україні. Через що не виключене подальше підвищення вартості українських тарифів.

"Існує ризик, що через гуртові тарифи на користування роумінгом з боку операторів ЄС, українські оператори будуть змушені переглядати своє рішення щодо покриття витрат на роумінг в ЄС, аби й надалі надавати послуги зв’язку за кордоном за цінами як в Україні", - розповідають в пресслужбі lifecell.

Домашня робота для України

Процес приєднання України до спільної європейської зони роумінгу вже наблизився до фінальної стадії, але остаточні терміни залежать від кількох факторів. У НКЕК розповідають, що українська сторона докладає максимальних зусиль, щоб це рішення було ухвалене вже найближчим часом.

"Після ухвалення такого рішення українські та європейські оператори матимуть перехідний період, щоб технічно підготуватися до фактичного запуску "роумінгу як вдома". Фактична тривалість перехідного періоду є елементом переговорів з європейською стороною за участі операторів з обох сторін. Але, мова йде не про роки, а про місяці", - кажуть у НКЕК.

Експерт Олександр Глущенко зазначає, що з технічної точки зору українські оператори вже давно готові до впровадження "роумінгового безвізу", оскільки вони вже мають укладені угоди з європейськими партнерами. Основним викликом залишається бюрократичне оформлення, зокрема, узгодження на рівні Європейської комісії та адаптація українського законодавства до європейських норм​.

"У нас ніколи не були процеси швидкими в цьому плані. У нас зараз в країні відбуваються процеси, згідно з якими до 2030 року Україна має імплементувати європейські директиви і змінити законодавство під європейське", - вважає експерт Глущенко.

…Україна невідворотно рухається до ЄС, і на зміну тимчасовим поступкам приходить рівноправне партнерство. Так, остаточне приєднання до європейського "роумінгу як вдома" стане одним з перших кроків на нашому шляху до ЄС і може завершитися вже у 2025 році після проведення всіх погоджувальних процедур. Водночас нові правила передбачають певні зміни, до яких українським операторам та їхнім абонентам у Європі доведеться адаптуватися.

Дмитро Петровський