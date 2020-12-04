Першими це оновлення отримають пристрої серії Samsung Galaxy S20 в США, Кореї і більшості країн Європи.

Компанія Samsung приступила до поширення оновлення для деяких своїх смартфонів, яке приносить нову версію ОС Android 11 і користувальницький інтерфейс One UI 3.0.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Першими це оновлення отримають пристрої серії Samsung Galaxy S20 в США, Кореї та більшості країн Європи. Поширення почалося вже 3 грудня. Оновлення з Android 11 і One UI 3.0 для смартфонів Galaxy Note 20, торішніх Galaxy Note 10 і Galaxy S10, а також Z Fold, Z Fold 2 і Z Flip заплановані на "найближчі тижні". Оновлення для серії Galaxy A з'являться в першій половині 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оновлення виходить через 3 місяці після виходу Android 11. Історично склалося так, що Samsung неквапливо випускала оновлення Android навіть для своїх останніх смартфонів. Три місяці - це порівняно невеликий термін очікування для власників пристроїв корейського гіганта.

"Приблизно стільки ж часу пройшло і торік, перш ніж вийшло оновлення до Android 10. Хоча ряд інших виробників смартфонів, в тому числі OnePlus, Xiaomi та Oppo, зуміли випустити Android 11 у перший же день після релізу нової версії ОС. Розробка оновлень Samsung займають більше часу частково тому, що компанія активно модифікує Android за допомогою власного інтерфейсу", - підкреслює видання.

Нова версія прошивки One UI 3.0 в основному вносить візуальні поліпшення в існуючий інтерфейс Samsung. Меню і віджети тепер представлені на морозному, напівпрозорому тлі, а не на сіруватому, як було раніше. Samsung також додала кілька більш візуально насичених віджетів екрану блокування і перероблене меню гучності. Крім того, анімація мала бути більш плавною, а автофокусування камери мала працювати швидше.

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Автор: УНІАН