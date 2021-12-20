Адель краще про це не знати.

Смартфони Google Pixel постачаються з купою цікавих фішок, одна з яких Now Playing – такий собі вбудований шазам, який дозволяє з'ясувати, що відтворюється на тлі.

Як виявилося, функція все ще далека від досконалості.

Користувач Reddit розповів, що коли його Pixel 6 Pro "чує" звук зливного бачка, він думає, що відтворюється композиція Адель "Rumor Has It". Інші користувачі також виявили, що звук електричної зубної щітки смартфон інтерпретує як саундтрек до фільму "Дюна".

Читайте такожЯк створити потішні листівки до Нового року за допомогою нейромережіІнший реддітор розповів, що його телефон Pixel сплутав пісню групи Imagine Dragons зі звуком відбійного молотка на ближньому будівництві. Ще один "страждалець" зізнається, що всякий раз, коли він приймає душ, смартфон визначає звуки води як пісню Орана Джонса The Rain.

У коментарях користувачі припустили, що справа у використанні чипсета Google Tensor, який обробляє дані прямо на смартфоні без використання серверів Google. Як результат, автономна обробка погано позначається на машинному навчанні і ШІ.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа за допомогою штучних нейронів написала йому промову.

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Автор: Денис Пономаренко