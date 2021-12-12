Для цього використовувалися технології стартапу випускника КПІ Postello.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа за допомогою штучних нейронів написав йому промову.

Про це він написав у своєму каналі в Telegram.

Для реалізації задуманого команда міністра скористалася розробкою стартапу випускника КПІ Postello. Їх однойменний сервіс за допомогою нейромережі створює цілу мову всього на основі декількох ключових фраз.

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Клієнтами сервісу вже є малий і середній бізнес зі Штатів, Канади, Філіппін, Індії, Австралії, Німеччини та Великобританії.

Для того, аби отримати готовий текст, сервісу потрібно дати ключові слова, після чого алгоритм розвиває вашу думку, а нейромережа зробить все інше. Наразі сервіс ще потребує доопрацювання, але у Postello "є великі перспективи", – підсумував міністр.

Раніше Мінцифри презентували нові послуги на порталі "Дія". Тепер кожен може оформити пенсію або допомогу по безробіттю, а також отримати довідки про трудовий або страховий стаж – менш ніж через годину і не виходячи при цьому з дому.

У відомсті наголошують, що саме на ці послуги серед українців зараз найбільший попит. Тільки за рік соціальні працівники видають близько трьох мільйонів довідок про стаж.

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Автор: Денис Пономаренко