Все через подорожчання комплектуючих через їх дефіцит.

У зв'язку з глобальною пандемією та нестачею напівпровідникової продукції цифрова індустрія у 2020 і 2021 перебувала в стані анабіозу. Найбільший дефіцит в Україні, як і в усьому світі, спостерігається в сегменті комплектуючих для ПК.

Подорожчання комплектуючих не пройде безслідно для користувачів. Про це заявив генеральний директор компанії Razer Мін-Лян Тана у себе у Твіттері. Він припускає, що нові ігрові ноутбуки виробника будуть дорожче попередників.

Тільки що провели огляд нашої лінійки ігрових ноутбуків на наступний рік. Схоже, що вартість компонентів значно збільшиться, і ми побачимо підвищення цін на ігрові ноутбуки наступного покоління в усіх напрямках (включаючи Blade) в наступному році – зазначив гендиректор Razer.

Наскільки істотним буде подорожчання, в компанії поки замовчують. Однак, як бачимо, причина підвищення цін криється в подорожчанні компонентів, а це означає, що, швидше за все, проблема торкнеться всіх або майже всіх виробників мобільних ПК, тобто можна очікувати подорожчання ноутбуків та іншої комп'ютерної периферії.

Згідно з поточним стеком продукції Razer, найдорожчий ноутбук серії Blade коштує 3700 доларів (≈ 100 тис.грн), пропонуючи Core i9-11900h і GeForce RTX 3080.

Яка альтернатива для геймерів

Ігрові хмарні сервіси. Вони дозволяють грати в найсучасніші новинки і вимогливі до технічних характеристик гри навіть на старому комп'ютері, або на смартфоні. Єдине, що вам потрібно – це швидкий доступ до Інтернету.

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Одним з таких є GeForce Now. Він відрізняється від інших аналогів тим, що в ньому необов'язково заново купувати гри. Користувачеві досить синхронізувати з сервісом свій обліковий запис в Steam, EGS або Ubisoft Connect, після чого можна запускати тайтли прямо зі своєї бібліотеки.

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Автор: Денис Пономаренко