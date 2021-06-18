Дефіцит чіпів виник через те, що попит на них перевищив рівні, прогнозовані до пандемії.

Світові виробники автомобілів і електроніки зазнають збитків через дефіцит напівпровідників.

Про це пише Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що дефіцит чіпів виник через те, що попит на них перевищив рівні, прогнозовані до пандемії. Локдауни стимулювали зростання продажів ноутбуків до найвищого рівня за десятиліття.

Також різко зросли продажі побутової техніки - від телевізорів до очищувачів повітря, які тепер виробляються з індивідуальними мікросхемами.

"Через дефіцит напівпровідників автовиробники скоротили виробництво, виробники електроніки затримують поставки товарів, а провайдери широкосмугового доступу не можуть підключати інтернет-маршрутизатори", - йдеться в матеріалі.

Очікується, що через брак чіпів продажі виробників авто в цьому році скоротяться на $110 мільярдів, при цьому виробництво автомобілів скоротиться на 3,9 мільйона, або близько 4,6% від прогнозованого загального обсягу.

Читайте такожНова хвиля пандемії нашкодила виробництву Apple та Samsung

У міру поширення мобільних мереж 5G, що стимулюють попит на потокову передачу відео та ігор з великим об'ємом даних, а також з урахуванням того, що багато людей працюють з дому, потреба в більш потужних і енергоефективних чіпах буде тільки зростати, повідомляє Bloomberg.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій