Microsoft підвищить ціни на ПЗ для бізнес-клієнтів

Компанія Microsoft збільшить вартість продуктів, що входять до складу її сервісу для бізнесу Microsoft 365. Перегляд цін запланований на березень 2022 року.

Про це в блозі компанії заявив корпоративний віце-президент підрозділу Microsoft 365 Джаред Спатаро.

Читайте такожКінець епохи. Microsoft почала відключити Internet Explorer

Вартість базової версії веб-сервісу Microsoft 365 Business зросте з $5 до $6, преміум версія подорожчає з $20 до $22. Пакет Office 365 E1 тепер буде коштувати не $8, а $10, Office 365 E3 - $23, Office 365 E5 - $38, а тариф Microsoft 365 E3 обійдеться в $36 на користувача.

Програмне забезпечення подорожчає з 1 березня 2022 року. Ціни оновляться для користувачів у всьому світі з урахуванням коригувань на місцевому ринку в певних регіонах.

При цьому Microsoft не буде змінювати ціни на споживчі або освітні версії ПЗ.

Microsoft і відключення Internet Explorer:

17 серпня 2021 року корпорація Microsoft, яка раніше вирішила відмовитися від підтримки свого фірмового браузера Internet Explorer, відключила його підтримку в хмарному сервісі Microsoft 365.

Internet Explorer став недоступний в Microsoft 365. Тепер для роботи в Інтернеті користувачам пропонують використовувати Microsoft Edge з "режимом IE" або іншу програму.

Автор: Олена Коваленко