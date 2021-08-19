Браузер став недоступний в хмарному сервісі Microsoft 365 від 17 серпня.

Корпорація Microsoft, яка раніше вирішила відмовитися від підтримки свого фірмового браузера Internet Explorer, відключила його підтримку в хмарному сервісі Microsoft 365.

Про це заявити на сайті корпорації.

Internet Explorer став недоступний в Microsoft 365 з 17 серпня. Тепер для роботи в Інтернеті користувачам пропонують використовувати Microsoft Edge з "режимом IE" або іншу програму.

Читайте такожMicrosoft припинить підтримку Windows 10 у 2025 роціКрім того, в додатках хмарного сервісу з'являться повідомлення, що закликають користувачів припинити використання Internet Explorer.

Поступово функціональність браузера буде урізатися, поки додатки і сервіси не будуть відключені остаточно.

Раніше бажання відмовити від цієї популярної програми пояснювали захистом даних користувачів, зараз в компанії до цього додали несумісність Internet Explorer з новими цифровими продуктами Microsoft.

Як вже повідомлялося, корпорація планує відмовитися від підтримки Internet Explorer з 15 червня 2022 року.

Раніше УНІАН писав, що користувачі помітили зникнення в новій операційній системі Windows 11 трьох корисних функцій, що викликало масу суперечок.

Автор: Станислав Кожемякин