За словами Федорова, вдосконаленням програми "Дія" не займаються аутсорсингові компанії.

Процесом додавання сovid-сертифіката в додаток "Дія" займаються штатні працівники держпідприємства, тому будь-які технічні удосконалення програми не потребують додаткового фінансування з держбюджету, крім щомісячної зарплати працівникам.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

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"Що стосується самого додатка "Дія"... У нас є державне підприємство "Дія", Є власних 26-28 розробників - одних з кращих в цій країні. Вони працюють на державу, постійно розробляючи додаток"дія". Тобто у нас на сьогодні немає аутсорсингових компаній, які б займалися сертифікатами або будь - якими іншими продуктами", - зазначив Федоров.

Аутсорсингова організація

Аутсорсингова організація-компанія, яка "надає в оренду" персонал. Такі компанії укладають договір на надання певної послуги та в рамках обумовлених умов надають фахівців, що дозволяє виконати поставлене завдання.

Автор: Богдан Слуцький