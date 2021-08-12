Мінцифри продовжує переговори з Google про дозвіл українцям використовувати в Play Market "коронавірусні паспорти".

У тому, що українцям, які користуються смартфонами на базі Android, все ще недоступна бета-версія COVID-сертифіката в додатку "Дія", винна компанія Google.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Зараз погоджуємо з Google політику конфіденційності обробки медичних даних. Після чого будемо чекати на схвалення нової версії в Play Market", - заявили в техпідтримці "Дії".

Читайте такожCOVID-паспорти не дають українцям гарантії перетину кордону з країнами Євросоюзу-МОЗВипробування тестової версії covid-сертифіката почнуться на платформі Android відразу ж після того, як Міністерство цифрової трансформації України отримає відповідний дозвіл від Google і Play Market.

При цьому точні терміни для цього у відомстві не вказали.

Як вже повідомляв УНІАН, цього місяця стало відомо, що сертифікати про вакцинацію від COVID-19 в мобільному додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

Крім того, вже з осені Міністерство охорони здоров'я планує видавати громадянам COVID-сертифікати не тільки за допомогою програми "Дія", але і в медустановах.

Автор: Станислав Кожемякин