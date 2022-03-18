Одноразова грошова допомога ФОПам у розмірі 6 500 гривень через "Дія" приходить на рахунок банку користувача.

Українцям почали надходити SMS-повідомлення про нібито нарахування грошей із посиланням. У Центрі протидії дезінформації при РНБО попередили про шахрайство.

Про це йдеться у повідомленні Центру у Facebook.

Українцям почало надходити повідомлення на телефон із текстом: "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" і далі йде посилання. У жодному разі не переходьте за цим посиланням! Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано", - попередили у Центрі.

Одноразова грошова допомога ФОПам у розмірі 6 500 гривень через "Дія" приходить на рахунок банку користувача.

"Сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію. Не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого сповіщення", - нагадують фахівці.

Як писав УНІАН, днями активізувалися випадки інтернет-шахрайства під виглядом закликів до допомоги. Текст фейкового повідомлення з проханням про допомогу може бути написаний за допомогою перекладача та містити очевидні помилки та русизми.

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