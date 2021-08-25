В Apple вигадали, як користуватися iPhone, якщо обидві руки зайняті

В Apple запропонували дути на iPhone або Apple Watch, щоб прийняти вхідний дзвінок або відкрити повідомлення.

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