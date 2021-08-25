Apple передбачає нову можливість управління функціями пристроїв / Ілюстрація REUTERS
Компанія Apple розробила технологію, що дозволяє користуватися смартфоном за допомогою дихання.
Про це повідомляє PhoneArena.
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В Apple запропонували дути на iPhone або Apple Watch, щоб прийняти вхідний дзвінок або відкрити повідомлення.
В описі патенту говориться, що Apple передбачає можливість управління функціями пристроїв, коли обидві руки зайняті.
Патент був зареєстрований в USPTO 30 березня 2020 року, проте його опублікували тільки зараз. Автори вважають, що поява описаної функції в нових пристроях найближчим часом малоймовірна.