Стало відомо, чи здатні оператори забезпечити тридобову автономність і безперервність надання послуг абонентам.

Оператори мобільного зв'язку в Україні виявилися не готові до тривалих блекаутів. Такого висновку дійшла Нацкомісією державного регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) після проведення позапланових перевірок.

Так, зазначається, що за результатами восьми позапланових перевірок у компаніях Київстар, Vodafone Україна та lifecell було встановлено, що мобільні оператори не здатні забезпечити тридобову автономність та безперервність надання послуг абонентам.

"НКЕК двічі йшла назустріч операторам і своїм рішенням продовжувала терміни усунення порушень, зазначених у приписах, на додаткових 30 днів... Кожен з постачальників за цей час повинен був вжити усіх необхідних заходів для забезпечення своєї мережі автономністю по всіх визначених точках у всіх областях України. У встановлені терміни кожен з операторів повідомив про успішне усунення порушень, виявлених в ході перевірок", - йдеться в повідомленні.

Однак, крайня перевірка готовності мережі до триденного блекауту в компанії lifecell встановила нездатність оператора забезпечити зв'язком критично важливі об'єкти. Комісія наказала усунути виявлені порушення протягом 20 днів.

"Виконання вимог припису перевіряється комісією, і у разі невиконання розглядається питання про накладення штрафних санкцій на оператора", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні - прогноз

Як писав УНІАН, швидше за все, під час наступної зими Україна зіткнеться з тривалими відключеннями електроенергії. Не було достатньо ні грошей, ні часу, щоб завершити підготовку до зими. А це означає, що українці проведуть ще більше довгих ночей без світла, тепла і води.

Відомо, що протягом останнього опалювального сезону пересічний українець провів без світла близько 35 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: