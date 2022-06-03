Раніше, наприкінці травня окупанти відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області.

Російські окупанти сьогодні вранці поновили роботу українських операторів мобільного зв'язку та інтернету на території Херсонської області.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, боєць ТРО Сергій Хлань.

Він нагадав, що окупанти три дні тому відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області, після чого почали роздавати російські сім-карти в обмін на паспортні дані.

"Окупанти, почувши дух спротиву, все-таки сьогодні зранку дали живлення на українські мережі, і з'явився і Київстар, і Водафон. Тобто, відсьогодні окупант знов-таки зламався з планом змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і російським зв'язком. Це ще одна перемога херсонців", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня в Херсонській області російські окупанти відключили зв'язок та інтернет. Вони розповсюджували фейк про те, що нібито це зробили ЗСУ.

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