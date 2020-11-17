Проблема з чуйністю проявляється тільки на екрані блокування.

Деякі власники нового смартфона iPhone 12 mini звернули увагу на проблему з чутливістю сенсора на екрані блокування.

Про це повідомляє Wccftech.

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Така особливість проявляється в роботі мобільних пристроїв з моменту їх першого увімкнення. Причому жодна інша модель серії iPhone 12 не демонструє такої особливості роботи, це притаманне тільки компактній моделі.

Як заявляє один з власників iPhone 12 mini, проблема з чуйністю проявляється тільки на екрані блокування. Виклик ліхтарика або спроба управляти відтворенням музики натисканням на іконки на екрані блокування іноді не дають жодного результату. Також можливі проблеми з жестом знизу вгору. Але після розблокування смартфона сенсорна панель вже працює належним чином. Схожі повідомлення різних користувачів з'являються на ресурсах MacRumors і Reddit.

Висловлюється припущення, що відсутність необхідної реакції сенсора є наслідком проблем провідності або заземлення. Деякі власники iPhone 12 mini виявили, що проблема з чуйністю сенсора зникає, коли мобільний пристрій під'єднати до зарядного пристрою в розетці, або якщо доторкнутися до рамки смартфона без чохла.

Раніше виявлені проблеми

16 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що користувачі нових смартфонів від Apple зіткнулися з проблемами зі звуком при підключенні офіційно сумісних з апаратами моделей Bluetooth-гарнітур і слухових апаратів. У компанії визнали проблему та обіцяють усунути її.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна та травматична.

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Автор: УНІАН