Крім того, користувачі iPhone 12 mini скаржаться на проблеми з розблокуванням пристрою.

Користувачі нових смартфонів від Apple зіткнулися з проблемами зі звуком при підключенні офіційно сумісних з апаратами моделей Bluetooth-гарнітур і слухових апаратів. У компанії визнали проблему і обіцяють усунути її.

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Як повідомляє 4PDA, в спільноті Reddit і на сайті офіційної служби підтримки Apple з'явилися повідомлення про проблеми підключення слухових апаратів з маркуванням Made for iPhone до будь-якої з версій iPhone 12.

Користувачі скаржаться, що відтворення звуку через гарнітуру супроводжується перешкодами і шумами, а в деяких випадках – навіть перериванням сигналу.

В Apple заявили, що обізнані про проблему. Компанія запевнила користувачів, що проблеми пов'язані з софтом, тож найближче оновлення ОС виправить ситуацію. Бета-версія iOS 14.3 вже доступна розробникам, а її глобальний реліз очікується в наступному місяці.

Крім того, користувачі iPhone 12 mini скаржаться в соцмережах і на офіційному форумі Apple на проблеми з екраном. Скарги в основному полягають в тому, що дисплей не з першого разу реагує на дотик до екранних кнопок ліхтарика і камери, а також на свайп вгору для розблокування. Цю проблему компанія поки не коментувала.

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Автор: Дмитро Захаров