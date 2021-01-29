Сумісні телефони будуть оснащуватися блоком з 14 антен, які будуть приймати передані пристроєм хвилі, після чого їх енергія буде перетворюватися на електричну.

Китайська компанія Xiaomi анонсувала пристрій Mi Air Charge, який може безконтактно заряджати мобільні пристрої в радіусі декількох метрів.

Про це компанія повідомила в Twitter.

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Безконтактна зарядка має форму коробки. У неї вбудовані п'ять фазових антен, які визначають наявність пристрою в радіусі її дії, а також 144 антени, що передають міліметрові хвилі.

Сумісні телефони будуть оснащуватися блоком з 14 антен, які будуть приймати передані пристроєм хвилі, після чого їх енергія буде перетворюватися на електричну.

Одночасно станція зможе заряджати кілька пристроїв на потужності 5 ват для кожного (приблизно відповідає потужності стандартної дротової зарядки). При цьому смартфонам не потрібно буде перебувати в зоні прямої видимості від станції.

У Xiaomi підкреслили, що в майбутньому за допомогою Mi Air Charge можна буде заряджати не тільки смартфони, але й інші пристрої — наприклад, годинник і колонки.

Коли пристрій з'явиться на ринку, поки неясно. За попередньою інформацією у 2021 році жодна з новинок компанії не буде підтримувати нову технологію.

Американські санкції

15 січня 2021 року США ввели економічні санкції проти дев'яти китайських компаній, у тому числі виробника мобільних телефонів Xiaomi та авіабудівної компанії COMAC.

США підозрюють компанії у співпраці з військово-промисловим комплексом Китаю. Американські інвестори мають до 11 листопада 2021 року позбутися активів цих компаній.

Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів в Південно-Китайському морі, або (в застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів в Південно-Китайському морі".

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Автор: УНІАН