Адміністрація президента США Дональда Трампа розширила санкційний список проти Китаю.

США ввели економічні санкції проти дев’яти китайських компаній, зокрема виробника мобільних телефонів Xiaomi та авіабудівної компанії COMAC.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США.

Також США вводять візові обмеження для громадян Китаю, зокрема керівників державних підприємств та чиновників Комуністичної партії Китаю та флоту, повідомляє Reuters.

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За що були запроваджені санкції США

США підозрюють компанії, що потрапили під санкції, у співпраці з військово-промисловим комплексом Китаю. Американські інвестори мають до 11 листопада 2021 року позбутися активів цих компаній.

Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів у Південно-Китайському морі, або (у застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів у Південно-Китайському морі".

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Автор: Олег Давигора